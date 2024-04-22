Хольцнер: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»
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По информации инсайдера Георга Хольцнера, тренер не задержится в мюнхенской команде и покинет клуб по завершении сезона.
Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.
У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана.