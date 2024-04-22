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Хольцнер: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель контактировал с руководством «Манчестер Юнайтед».
Хольцнер: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

По информации инсайдера Георга Хольцнера, тренер не задержится в мюнхенской команде и покинет клуб по завершении сезона.

Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана.

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