Sky Sports: «Бавария» не рассматривает кандидатуру Зидана

Французский тренер Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию».

По информации Sky Sports, руководство клуба не рассматривает специалиста на замену Томасу Тухелю. Главным кандидатом на пост тренера команды называют Юлиана Нагельсманна.

Контракт Тухеля с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 63 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте с 79 очками находится «Байер».

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Баварию».