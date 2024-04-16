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Sky Sports: «Бавария» не рассматривает кандидатуру Зидана

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Французский тренер Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию».
Sky Sports: «Бавария» не рассматривает кандидатуру Зидана
  • AP

По информации Sky Sports, руководство клуба не рассматривает специалиста на замену Томасу Тухелю. Главным кандидатом на пост тренера команды называют Юлиана Нагельсманна.

Контракт Тухеля с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 63 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте с 79 очками находится «Байер».

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Баварию».

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