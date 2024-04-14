Marca: Зидан может возглавить «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

По информации Marca, руководство клуба уже связалось с агентом французского специалиста.

Контракт Томаса Тухеля с мюнхенской командой рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 63 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте с 76 очками находится «Байер».

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов.