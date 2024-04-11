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Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ

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Болельщики «Арсенала» избили фаната «Баварии» во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ
  • AP

Как сообщает Daily Mail, агрессия была вызвана тем, что фанатам немецкой команды было запрещено посещать игру после того, как они бросили фаер в игре с «Лацио» в 1/8 финала.

Сообщается, что стюарды стадиона оперативно вывели мужчину в безопасное место.

Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.

Ответный матч между командами состоится 17 апреля в 22:00 мск.

Ранее Кейн высказался о своём будущем в мюнхенской «Баварии».

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