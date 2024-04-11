Daily Mail: фанаты «Арсенала» избили болельщика «Баварии» во время матча ЛЧ
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Как сообщает Daily Mail, агрессия была вызвана тем, что фанатам немецкой команды было запрещено посещать игру после того, как они бросили фаер в игре с «Лацио» в 1/8 финала.
Сообщается, что стюарды стадиона оперативно вывели мужчину в безопасное место.
Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.
Ответный матч между командами состоится 17 апреля в 22:00 мск.
Ранее Кейн высказался о своём будущем в мюнхенской «Баварии».