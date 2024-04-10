Кейн высказался о своём будущем в «Баварии»

Футболист Гарри Кейн высказался о своём будущем в мюнхенской «Баварии».

«Я наслаждаюсь игрой в Германии. Переход в «Баварию» — шаг, который был необходим для моей карьеры. Это новый вызов, новое окружение. Рад, что сделал данный шаг. Моё будущее связано с «Баварией». У меня контракт на четыре года. Мне нравится играть за мюнхенцев, и я надеюсь, что смогу помочь команде провести особенный сезон. Если же концовка не задастся, в следующем буду готов помочь изменить ситуацию», — приводит слова Кейна Daily Mail.

В текущем сезоне нападающий провёл 38 матчей в составе мюнхенцев во всех соревнованиях и забил 39 мячей.

Контракт англичанина с немецким клубом действует до июня 2027-го.

Ранее Кейн побил рекорд Бундеслиги, державшийся 60 лет.