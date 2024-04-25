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RT: бизнесмен Симутов два года назад в Дубае избил IT-предпринимателя

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Российский бизнесмен Антон Симутов, которого на Бали подозревают в изнасиловании, два года назад в Дубае избил IT-предпринимателя.

Собеседник агентства рассказал RT, что Симутов через общих знакомых пригласил его на вечеринку в ноябре 2022 года, где напал на него и сломал челюсть с двух сторон.

«Кажется, ему не понравилось, как я с ним поздоровался», — заявил он.

Уточняется, что пострадавший провёл в больнице около 20 дней, ему сделали операцию. Мужчина подал в суд.

Ранее местные жители рассказали RT, что российский бизнесмен, которого на Бали обвиняют в нападениях, поджёг комнату на съёмной вилле. По их словам, за это Антона Симутова и задержали, а в ходе выяснения обстоятельств всплыла история с якобы изнасилованием.

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