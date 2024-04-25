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Местные рассказали, что задержанный на Бали россиянин поджёг комнату на вилле

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Российский бизнесмен, которого на Бали обвиняют в нападениях, поджёг комнату на съёмной вилле, рассказали RT местные жители. По их словам, за это Антона Симутова и задержали, а в ходе выяснения обстоятельств всплыла история с якобы изнасилованием.
Местные рассказали, что задержанный на Бали россиянин поджёг комнату на вилле
  • Gettyimages.ru

Причина поджога неизвестна, при этом утверждается, что россиянин якобы так и не заплатил за арендованную машину и вернул её только после того, как владелец собрался обращаться в полицию.

По словам собеседников, Симутов отрицает факт изнасилования и делает всё возможное, чтобы его отпустили. Местные жители не исключают, что благодаря своим финансовым возможностям и связям бизнесмен останется безнаказанным.

Один из жителей острова рассказал в чате, что неоднократно пытался вразумить Симутова, так как при возникновении конфликтов россиянин несколько раз даже хватался за нож.

Ранее жители Бали выразили опасение, что Симутова, который, как утверждается, изнасиловал девушку, отпустят из полиции. Мужчину из Санкт-Петербурга задержали 24 апреля, в местных группах жалуются, что он называет себя «королём острова», представляется то «майором ФСБ», то «криминальным авторитетом».

Симутова обвиняют в нападении на мужчин и в домогательствах.

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