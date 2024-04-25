Жители Бали пожаловались на российского бизнесмена, обвинив его в изнасилованиях

Жители Бали боятся, что российского бизнесмена Антона Симутова, который, как утверждается, изнасиловал девушку, отпустят из полиции. Мужчину из Санкт-Петербурга задержали 24 апреля, в местных группах жалуются, что он называет себя «королём острова», представляется то «майором ФСБ», то «криминальным авторитетом». Симутова обвиняют в нападении на мужчин и в домогательствах.

Одна из жительниц, Ольга, рассказала RT, что её подруге чудом удалось сбежать с виллы, которую снимает россиянин. По её словам, у Симутова есть напарница, она приглашает девушек в гости в чатах знакомств.

«Моя подруга согласилась и приехала по указанному адресу. К ней вышел этот Антон, абсолютно голый. Она хотела уйти, но он стал её держать. Сказал, что тут есть только вход, а выхода нет. Он оскорблял и унижал её, называя нищей, гнилью», — сообщила собеседница.

Ольга прислала RT разговор, как она утверждает, с местным полицейским. Он говорит, что заявления об изнасиловании на Симутова нет, и, если не будет, его отпустят.

Женщина добавила, что жители боятся обращаться в полицию. Сейчас в чатах ищут пострадавших, чтобы те всё-таки написали на мужчину заявления. На одном из видео, которое было снято самим Симутовым, видны брызги крови на полу, но что именно произошло — непонятно.