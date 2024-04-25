Жители Бали пожаловались на российского бизнесмена, обвинив его в изнасилованиях
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Одна из жительниц, Ольга, рассказала RT, что её подруге чудом удалось сбежать с виллы, которую снимает россиянин. По её словам, у Симутова есть напарница, она приглашает девушек в гости в чатах знакомств.
«Моя подруга согласилась и приехала по указанному адресу. К ней вышел этот Антон, абсолютно голый. Она хотела уйти, но он стал её держать. Сказал, что тут есть только вход, а выхода нет. Он оскорблял и унижал её, называя нищей, гнилью», — сообщила собеседница.
Ольга прислала RT разговор, как она утверждает, с местным полицейским. Он говорит, что заявления об изнасиловании на Симутова нет, и, если не будет, его отпустят.
Женщина добавила, что жители боятся обращаться в полицию. Сейчас в чатах ищут пострадавших, чтобы те всё-таки написали на мужчину заявления. На одном из видео, которое было снято самим Симутовым, видны брызги крови на полу, но что именно произошло — непонятно.