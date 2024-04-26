Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил, что республика считает себя частью БРИКС

Венесуэла считает себя частью БРИКС и рассчитывает на вступление в объединение в 2024 году. С заявлением об этом выступил глава МИД республики Иван Хиль.

По его словам, прозвучавшим в ходе организованной совместно с посольством России конференции, Венесуэла работает над тем, чтобы в ближайшее время стать полноправным членом БРИКС.

Хиль, слова которого приводит ТАСС, подчеркнул, что БРИКС — это не воинствующий и не навязывающий свою волю альянс, а «справедливый, взаимодополняющий и оказывающий помощь союз», в котором нуждается республика.

Ранее в посольстве Камбоджи в России заявили, что страна присматривается к БРИКС, но пока не подаёт заявку на вступление в объединение.