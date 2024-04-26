Посольство: Камбоджа присматривается к БРИКС, но заявку пока не подаёт
Как сообщили газете «Известия» в посольстве страны в России, власти Камбоджи придерживаются взглядов, «созвучных многим идеям объединения».
«С учётом схожести взглядов наших стран на будущее мироустройство, в период российского председательства в «десятке» готовы выстраивать позитивное и созидательное сотрудничество с партнёрами, в том числе в рамках БРИКС+», — отметил собеседник издания.
Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила о желании страны вступить в БРИКС+.