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Посольство: Камбоджа присматривается к БРИКС, но заявку пока не подаёт

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Камбоджа пока не подавала заявку на вступление в БРИКС, однако готова развивать сотрудничество с объединением.

Как сообщили газете «Известия» в посольстве страны в России, власти Камбоджи придерживаются взглядов, «созвучных многим идеям объединения».

«С учётом схожести взглядов наших стран на будущее мироустройство, в период российского председательства в «десятке» готовы выстраивать позитивное и созидательное сотрудничество с партнёрами, в том числе в рамках БРИКС+», — отметил собеседник издания.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила о желании страны вступить в БРИКС+.

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