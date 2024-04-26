Арбитр Федотов — о фоле Мойзеса в матче со «Спартаком»: чистейшая красная карточка

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с участием защитника ЦСКА Мойзеса в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Тут было всё: попадание открытыми шипами в незащищённую часть ноги, плюс он вес тела туда перенёс», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, что игрок наступил шипами на икроножную мышцу нападающему красно-белых Манфреду Угальде.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.