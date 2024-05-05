На выставке «Россия» посетители отметили Пасху
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Главным событием стал пасхальный концерт Патриаршего хора храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачёва «Песнопения святой Пасхи».
«Сейчас в пасхальный день мы специально приехали на выставку, чтобы рассказать эту радость людям, которые пришли сегодня сюда. Будем благовествовать в Воскресение Христово», — рассказал теолог, историк, преподаватель воскресной школы ХХС, ведущий концертной программы Сергей Цыбульский.
В праздничный день для гостей выставки подготовили насыщенную программу.
В зоне «Универмаг» павильона «Регионы России» в течение всего дня проходила пасхальная ярмарка, где посетителям предлагали приобрести резные иконы, нарядные скатерти, сувенирные керамические яйца, вкуснейшие куличи и пасхальные пряники, расписные матрёшки и игрушки, дизайнерские платки и кухонные сервизы, которые придадут празднику неповторимый оттенок теплоты и душевности.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.