RT в Telegram
Подпишись

На выставке «Россия» посетители отметили Пасху

Короткая ссылка
Посетители международной выставки-форума «Россия» встретили праздник Светлой Пасхи.
На выставке «Россия» посетители отметили Пасху
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Главным событием стал пасхальный концерт Патриаршего хора храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачёва «Песнопения святой Пасхи».

«Сейчас в пасхальный день мы специально приехали на выставку, чтобы рассказать эту радость людям, которые пришли сегодня сюда. Будем благовествовать в Воскресение Христово», — рассказал теолог, историк, преподаватель воскресной школы ХХС, ведущий концертной программы Сергей Цыбульский.

В праздничный день для гостей выставки подготовили насыщенную программу.

В зоне «Универмаг» павильона «Регионы России» в течение всего дня проходила пасхальная ярмарка, где посетителям предлагали приобрести резные иконы, нарядные скатерти, сувенирные керамические яйца, вкуснейшие куличи и пасхальные пряники, расписные матрёшки и игрушки, дизайнерские платки и кухонные сервизы, которые придадут празднику неповторимый оттенок теплоты и душевности.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить