На выставке «Россия» посетители отметили Пасху

Посетители международной выставки-форума «Россия» встретили праздник Светлой Пасхи.

Главным событием стал пасхальный концерт Патриаршего хора храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачёва «Песнопения святой Пасхи».

«Сейчас в пасхальный день мы специально приехали на выставку, чтобы рассказать эту радость людям, которые пришли сегодня сюда. Будем благовествовать в Воскресение Христово», — рассказал теолог, историк, преподаватель воскресной школы ХХС, ведущий концертной программы Сергей Цыбульский.

В праздничный день для гостей выставки подготовили насыщенную программу.

В зоне «Универмаг» павильона «Регионы России» в течение всего дня проходила пасхальная ярмарка, где посетителям предлагали приобрести резные иконы, нарядные скатерти, сувенирные керамические яйца, вкуснейшие куличи и пасхальные пряники, расписные матрёшки и игрушки, дизайнерские платки и кухонные сервизы, которые придадут празднику неповторимый оттенок теплоты и душевности.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.