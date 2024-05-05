Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей... Христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — отметил он.

В храме Христа Спасителя в Москве ранее прошло ночное пасхальное богослужение. Церемонию провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храме присутствовал президент России Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.

Патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что Россия проходит через судьбоносные испытания.