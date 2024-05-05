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Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Пасхи

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.
Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Пасхи
  • РИА Новости

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей... Христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — отметил он.

В храме Христа Спасителя в Москве ранее прошло ночное пасхальное богослужение. Церемонию провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храме присутствовал президент России Владимир Путин. RT вёл прямую трансляцию.

Патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что Россия проходит через судьбоносные испытания.

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