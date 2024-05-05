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Патриарх Кирилл: Россия проходит через судьбоносные испытания

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что Россия проходит через судьбоносные испытания.

«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания», — сказал он.

По словам патриарха, в Церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление семейных ценностей.

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