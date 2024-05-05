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Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление семейных ценностей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается многое для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабмина.

«Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе», — отметил премьер.

Мишустин также подчеркнул, что особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храм Христа Спасителя.

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