Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление семейных ценностей
Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабмина.
«Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе», — отметил премьер.
Мишустин также подчеркнул, что особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи.
Также председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям.
Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храм Христа Спасителя.