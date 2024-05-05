Володин: православные традиции лежат в основе ценностей, которые чтят в России
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Среди них Володин назвал милосердие, любовь к ближнему, веру в добро и справедливость.
«Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!» — написал он.
Ранее частица Благодатного огня была доставлена из Иерусалима в Москву.
Позже президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.
RT ведёт прямую трансляцию.