RT в Telegram
Подпишись

Володин: православные традиции лежат в основе ценностей, которые чтят в России

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Среди них Володин назвал милосердие, любовь к ближнему, веру в добро и справедливость.

«Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!» — написал он.

Ранее частица Благодатного огня была доставлена из Иерусалима в Москву.

Позже президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить