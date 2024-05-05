Володин: православные традиции лежат в основе ценностей, которые чтят в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником светлой Пасхи и отметил, что православные традиции лежат в основе ценностей, которые в России чтят, берегут и передают своим детям.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Среди них Володин назвал милосердие, любовь к ближнему, веру в добро и справедливость.

«Пасха несёт радость, наполняет духовным смыслом наши стремления и поступки. Желаю всем крепкого здоровья, любви и тепла близких. Со светлым праздником Пасхи!» — написал он.

Ранее частица Благодатного огня была доставлена из Иерусалима в Москву.

Позже президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

RT ведёт прямую трансляцию.