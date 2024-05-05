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По факту травмирования детей на аттракционе в Ейске возбудили дело

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После травмирования трёх детей на аттракционе в Ейске на Кубани возбудили уголовное дело.
По факту травмирования детей на аттракционе в Ейске возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Ейским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха.

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