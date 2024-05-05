По факту травмирования детей на аттракционе в Ейске возбудили дело

После травмирования трёх детей на аттракционе в Ейске на Кубани возбудили уголовное дело.

РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России по региону. «Ейским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Ранее в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха.