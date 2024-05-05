По факту травмирования детей на аттракционе в Ейске возбудили дело
После травмирования трёх детей на аттракционе в Ейске на Кубани возбудили уголовное дело.
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Ейским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Ранее в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха.
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