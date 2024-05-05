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Лавров: Запад признаёт ухудшение ситуации на Украине

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Страны Запада признают ухудшение ситуации на фронте для Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
Лавров: Запад признаёт ухудшение ситуации на Украине
  • globallookpress.com

«Сейчас из уст западных деятелей слышим признания о том, что Украине всё тяжелее и тяжелее... Но оружие, которое идёт на Украину, собирается буквально по всему свету», — цитирует его ТАСС.

Лавров отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин несколько дней назад заявлял, что они никогда не потерпят поражение.

«То есть уже говорят не о том, что надо нанести поражение России, а о том, чтобы они его не потерпели», — заключил он.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил французскому телеканалу LCI, что Киев может попросить Запад ввести на Украину европейские войска, если у ВСУ не хватит сил на сдерживание армии России.

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