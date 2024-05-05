Yle: Финляндия планирует построить завод по производству тротила
Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
Отмечается, что в проект строительства завода вовлечены страны-союзницы.
Ранее сообщалось, что финские военные и правоохранители используют устройства глушения для борьбы с БПЛА.
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