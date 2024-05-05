«Длительная работа над собой»: психолог — о способах избавиться от интернет-зависимости

Обилие негативных новостей на различных онлайн-ресурсах способно перегрузить психику и спровоцировать невроз. Об этом в интервью RT заявил доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук Никита Кочетков. По его словам, соцсети способствуют развитию синдрома «упущенных возможностей» и навязчивого стремления постоянно следить за обновлениями. Чтобы справиться с проявлениями интернет-зависимости, нужно контролировать время, проведённое в сети, считает Кочетков.

— Интернет и социальные сети давно стали неотъемлемой частью жизни. Большинство людей им посвящают порой не один час в день. Как такое погружение в информационный поток влияет на состояние человека, на нервную систему?

— Во-первых, состояние человека во многом зависит от того, с каким именно контентом он сталкивается. Есть, например, информация, которая может доставить удовольствие и расслабить, а есть та, которая угнетает. Во-вторых, действительно есть так называемое проблемное использование интернета — навязчивое стремление человека постоянно применять различные гаджеты и сидеть в глобальной сети. С одной стороны, это кажется проблемой, с другой — такое времяпрепровождение помогает отвлечься от окружающих проблем.

Исследования по этой теме есть, однако они довольно противоречивые, так как у учёных не сложилось какой-то единой точки зрения по этому вопросу.

— Считается, что соцсети усугубляют синдром FOMO (Fear of Missing Out) — то есть страх упустить что-то интересное или важное. В чём он выражается и как от него избавиться?

— В современном мире есть очень много возможностей для развития — постоянно проходят разного рода мероприятия как в онлайн-пространстве, так и офлайн. При этом мы живём в конкурентной среде, где каждый вынужден бороться за успех и признание. Конечно, в такой ситуации хочется быть первым во всём, не упустить никаких возможностей, контактов и мероприятий. Интернет же стал площадкой, которая позволяет нам узнавать о подобных возможностях и их реализовывать. Поэтому некоторые люди буквально боятся выпустить из рук телефон, пропустить что-то важное.

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Это отнимает довольно много сил и времени и начинает уже мешать саморазвитию. В долгосрочной перспективе такое поведение и мировосприятие может и вовсе привести к неврозу.

Избавиться от этого синдрома можно, приняв мысль, что жизнь — это не соревнование. Всегда будут те, кто более или же менее успешен, чем вы. Поэтому концентрироваться следует на себе, на личных достижениях, а не на постоянных попытках опередить других и успеть буквально везде.

— Могут ли социальные сети вызывать зависимость?

— Сами по себе социальные сети не вызывают зависимости, так как они наполнены разным контентом. Можно как листать ленту с новостями, так и прослушивать музыку и смотреть фильмы. Если, например, человек общается с другими людьми в мессенджере, может ли от этого возникнуть зависимость?

Поэтому здесь скорее будет корректнее говорить не о зависимости от соцсетей как таковых, а о зависимости от каких-то видов деятельности в них.

— Если человек отмечает у себя такое поведение, то что ему тогда делать?

— Здесь быстродействующих эффективных техник самопомощи нет, по щелчку пальцев эту проблему не решить.

Если человеку хорошо, когда он сидит в смартфоне, то сложно его убедить не делать этого. Изменения возможны, только если он сам поймёт, что соцсети захватили его и сильно мешают нормальной жизни. Наверное, в этом случае уже надо обращаться к специалисту — психотерапевту. Только длительная работа над собой поможет избавиться от навязчивой привычки.

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Можно также использовать специальные программы, которые следят за экранным временем и могут выдать нам статистику по посещаемости сайтов, социальных сетей и какой-то другой активности в телефоне. Плюс можно подкреплять отказ от соцсетей какими-то приятными поощрениями — вкусной едой, просмотром хороших фильмов и т. п.

Если, например, сегодня человек меньше, чем вчера, времени провёл за гаджетом, то он может позволить себе посмотреть ещё одну серию любимого сериала. Если же время не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось, то он себя «наказывает». С помощью такой системы подкрепления можно добиться желаемого результата.

— В одном из исследований утверждалось, что чрезмерное использование смартфонов снижает активность долей мозга, ответственных за когнитивный контроль и исполнительную функцию. У человека снижается внимание, ухудшается память и реакция. Так ли это?

— Такие исследования действительно есть, однако они столь же противоречивые, как и в случае с зависимостью от соцсетей. Раньше люди читали новости в газетах, сейчас — в смартфонах. Было бы странно говорить, что от этого ухудшаются познавательные функции. Были работы, где описывался так называемый эффект Google, или цифровая амнезия. Это когда память людей хуже воспринимает информацию, которая легкодоступна, чем ту, для получения которой требуется больше усилий, однако воспроизвести его в недавнем эксперименте учёным так и не удалось. Есть множество специалистов, которые называют абсурдом утверждения, что «зависимость от интернета» атрофирует клетки мозга.

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Тем не менее о серьёзном влиянии гаджетов можно говорить в том случае, если речь идёт о дошкольном возрасте. Но, опять же, многое зависит от того, что именно делает человек в соцсетях, без учёта этих факторов заявлять ничего нельзя.

— Ряд работ указывает на то, что социальные сети пагубно влияют на молодёжь, захватывая всё внимание юношей и девушек. Что вы можете сказать об этом?

— Да, такая проблема существует. Однако здесь как таковой вины социальных сетей нет. Если родители ребёнка пускают на самотёк его развитие и он вырастает с телефоном в руках, то, конечно, у него могут быть определённые трудности.

Есть исследования, которые показывают, что познавательные способности и социальные навыки у таких «цифровых» детей ухудшаются. Но в этом вина не смартфонов, а родителей, которые переложили воспитание своих детей на интернет и цифровую среду.

— Согласно ранее проведённому исследованию, думскроллинг — навязчивое желание постоянно обновлять ленту новостей — негативно влияет на психическое и физическое здоровье. Люди в таком состоянии не могут перестать читать плохие новости, даже если впадают при этом в панику. Во что это в конечном итоге может вылиться?

— Человека тянет к негативным новостям, потому что такая информация позволяет ему контролировать ситуацию. Этот навык развивался на протяжении всей эволюции. Когда первобытный человек видел куст, за которым мог затаиться хищник, то он обходил это место стороной, то есть проигрывал в голове негативный сценарий. Если человек не будет обращать внимание на опасности, которые его могут подстерегать, то у него есть все шансы закончить свою жизнь раньше положенного срока.

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Сегодня мы тоже хотим знать обо всех опасностях, которые нас могут подстерегать. Однако этот заложенный эволюцией механизм самозащиты не учитывает того, что в соцсетях и в интернете действуют алгоритмы, которые подбирают для нас информацию согласно нашим интересам. «Представление» о них формируется у алгоритма в результате анализа наших поисковых запросов, перемещений и т. п. Как итог, стоит один-два раза задать какой-то поисковый запрос, чтобы оказаться в информационном пузыре. Соответственно, и негативная информация будет потом попадаться очень часто. Человеку будет казаться, что он живёт в каком-то ужасном мире, полном боли, насилия и отчаяния. Это может привести к развитию у него различных фобий и неврозов.

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— Как в таком случае переключить внимание на что-то положительное?

— Конечно, если человек не может остановиться, постоянно просматривает негативные новости, при этом чувствуя дискомфорт, то нужно обращаться к психологу. Если же случай не запущенный, то можно постараться контролировать своё поведение. Например, как только вы понимаете, что настроение портится, вам становится страшно от увиденного в интернете, можно попробовать сразу переключить внимание.

При этом так называемый цифровой детокс, когда человек сознательно на время отказывается от гаджетов, не очень эффективен. Потому что рано или поздно он снова берёт в руки телефон и погружается в интернет-пространство. Это средство краткосрочной симптоматической помощи.

Или есть ещё один способ. Происходящие негативные события часто не касаются человека, который читает новости о них. Можно просто задать себе вопрос: «Насколько велика вероятность, что эти плохие события затронут лично меня»?

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Например, если человек читает статью о негативном влиянии радиации и ему становится страшно, то он задаёт вопрос, насколько велик шанс, что он попадёт в то место, где счётчик Гейгера зашкаливает. Такие новости можно отфильтровывать как маловероятные. То же самое касается, например, и авиакатастроф. В год в среднем происходит всего 18 таких инцидентов, в отличие от множества автомобильных аварий.

В то же время полностью закрываться от негативной информации не стоит: порой она действительно может быть полезна, предупреждая о каких-то реальных угрозах. Как, например, сведения о последствиях вредных привычек и неправильного образа жизни для здоровья.

— Есть ли вероятность, что со временем мода на соцсети сойдёт на нет и люди снова больше времени будут проводить офлайн?

— Скорее речь идёт не о моде, а о том, что мир глобально изменился и отказаться от социальных сетей у человечества на нынешнем уровне развития не получится. Ситуация только усугубится, потому что сегодня на арену выходит искусственный интеллект. А люди, которые не имеют опыта работы с новыми цифровыми технологиями, будут считаться белыми воронами. Так что остаётся признать и принять тот факт, что социальные сети, интернет и другие цифровые технологии стали нашей повседневной реальностью.