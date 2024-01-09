«Самое главное — это поддержка»: российский педагог — о повышении мотивации школьников к учёбе

Причин потери мотивации школьников к учёбе много, но в основном это случается в результате некорректного поведения родителей и учителей. Об этом в интервью RT заявила преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ Маргарита Расторгуева. По словам специалиста, ученик может разлюбить школу как из-за накопившихся пробелов в учёбе, так и, напротив, если его уровень знаний опережает обычную образовательную программу. При этом тяга к познанию может проснуться только в случае, если удовлетворены базовые эмоциональные потребности ребёнка, отметила Расторгуева. Она объяснила, нужно ли родителям делать домашние задания с детьми, а также рассказала, за счёт каких приёмов педагоги могут вызвать интерес к предмету у школьников.

— Впереди самая долгая учебная четверть в году. Что может повысить мотивацию ребёнка к учёбе, какие виды мотивации бывают?

— В основном мотивация делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя, в свою очередь, бывает положительной и отрицательной. Положительная — поощрение достижений, отрицательная — ограничения в ответ на проступки. Сложнее устроена внутренняя мотивация, когда ребёнок сам тянется к знаниям или каким-то занятиям.

Мотивацию также стоит делить ещё на два типа: мотивацию избегания неудач и достижения успеха. Если рассматривать мотивацию с точки зрения потребностей ребёнка, то надо понимать, что в основании всё же лежат базовые потребности, например потребность в безопасности. И уже выше следуют потребности в самообучении, саморазвитии и познании. Если расшатано основание, если ребёнок чувствует, что окружающие настроены против него, то он не сможет перейти к потребностям более высокого порядка.

— Каждый ребёнок уникален, и, как мы понимаем, причины, по которым дети не хотят учиться, могут быть разнообразными. Не могли бы вы перечислить самые актуальные из них?

— Да, причин потери мотивации к учёбе очень много, но есть несколько основных. Первая — когда у ребёнка не сложились отношения с одноклассниками. Вторая — когда не сложились отношения с учителями или с конкретным преподавателем. Бывает такое, что учитель может как-то неудачно выразиться и таким образом навесить ярлык на ученика. Такой ребёнок постоянно чувствует себя некомфортно и у него пропадает желание ходить в школу. Третья распространённая причина — трудности в обучении, когда ребёнок отстаёт от одной темы, а на неё уже накладывается другая. Образуется большой ком пропущенного материала, который нависает над учеником, и он просто сдаётся, говорит, что ему неинтересно.

И противоположная ситуация — когда ребёнок опережает программу. В этом случае ему может быть скучно на занятиях. Такое бывает с детьми, которые быстрее и легче остальных осваивают какой-то предмет, а учебный план преподавателей рассчитан на средних учеников. В этом случае решить проблему можно, если давать такому ученику дополнительные интересные задания.

Ещё одна важная причина — когда подростки просто не понимают, зачем им учиться, как эти знания пригодятся им в реальной жизни.

— Как родители могут поддержать интерес ребёнка к обучению и пробудить у него тягу к знаниям? Есть ли условное «руководство к действию»?

— Важно отметить, что каждая ситуация индивидуальна и всегда, говоря о мотивации, нужно отталкиваться от возраста ребёнка. Например, если ребёнок учится в начальной школе, то для стимулирования его мотивации значимую роль играет взрослый, некий авторитет. Здесь важна внешняя мотивация, о которой я упоминала ранее. Но не отрицательная, а положительная — ребёнок хочет получить одобрение от своих родителей и учителей. Малыши сами по себе очень любопытные и любознательные, поэтому важно поддерживать такую познавательную атмосферу. Далее они сами начнут интересоваться предметными областями и познавать окружающий их мир.

И учителям, и родителям очень важно обращать внимание на самооценку ученика. Если ребёнок говорит, что «у меня всё равно ничего не получится, поэтому я даже не буду в это вникать», это говорит о его чувстве беспомощности. Родителям стоит задуматься, как часто они хвалят ребёнка и поощряют его интересы. Важно узнавать, что интересует ребёнка, подбирать подходящие дополнительные занятия и секции. Если один вид деятельности не подошёл, то надо рассмотреть другой, это нормально. И обязательно нужно советоваться при этом с ребёнком, спрашивать у него, нравится ли ему педагог и в целом род занятий.

РИА Новости

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С подростками дело обстоит немного сложнее, потому что на этом этапе на первый план уже выходит внутренняя мотивация, так как авторитет взрослого (учителей, родителей) разрушается. К снижению мотивации в подростковом возрасте может привести принуждение к учёбе в начальной школе. Понятно, что родители таким образом нередко проявляют «заботу», но от этого будущему подростку становится только хуже. Такие школьники учатся не для себя, а для того, чтобы родители их не ругали. Это, в свою очередь, может привести к большой неуверенности в себе и сниженной самооценке.

Ситуацию также портят установки родителей. Например, ребёнок начинает преуспевать в учебной деятельности, а отец или мать ему говорят: «Ты молодец, но не запускай, а то лишишься телефона». Такое запугивание давит школьника, он сталкивается с обесцениванием его усилий.

Поэтому самое главное — это поддержка. Ребёнка нужно часто хвалить и интересоваться процессом, отслеживать вместе результаты. Также важно не вставать автоматически на сторону педагога, если он жалуется на ученика, нужно стараться понять ребёнка.

— В России разрешён формат семейного образования, когда ответственность за освоение ребёнком школьной программы несут его родители, например можно учиться в онлайн-школе и сдавать экзамены в общеобразовательном учебном учреждении. Каким детям обычно подходит такой формат?

— У российского психолога Катерины Николаевны Поливановой было исследование о том, каких детей переводят на семейное обучение. Так, чаще всего основной причиной перевода является проблемы со здоровьем ребёнка. Второе — это больше психологическая причина — трудности во взаимодействии с одноклассниками, учителями и другими участниками образовательных отношений. Ещё одной причиной является повышенная нагрузка в школе.

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У семейного образования есть ряд плюсов. Первый — это индивидуальный подход, который зачастую превосходит фронтальное (все обучающиеся продвигаются по учебной программе одновременно. — RT) образование по эффективности. Например, можно остановиться и детальней разобрать какую-то сложную тему. Учитываются интересы учащегося, поэтому, как показывают некоторые психолого-педагогические исследования, у детей на семейном образовании лучше сохраняется интерес к изучению нового, к познанию в целом.

Кроме того, родители могут сами регулировать нагрузку ребёнка, нет дополнительной нагрузки, которую порой создаёт школа.

Однако у такого формата есть и минусы. Прежде всего его сложно организовать, это требует больших финансовых или временных вложений. Кроме того, родители могут переоценивать свои педагогические навыки. Они не всегда могут организовать учебный процесс так, как это делает педагог.

Третья, по моему мнению, самая значимая проблема — это низкий уровень социализации детей такой формы обучения, так как они оторваны от коллектива сверстников. В будущем им может быть сложнее взаимодействовать с другими людьми.

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— Залог успешной учёбы является самодисциплина. В каком возрасте в норме дети становятся способны к самодисциплине?

— Если мы говорим о самодисциплине применительно к учёбе, то речь идёт о способности ребёнка брать на себя ответственность за свою учебную деятельность. Затормозить развитие этого качества может готовность родителей подсказывать ребёнку и помогать в учёбе. Это же проявляется и в быту, если не позволять ребёнку самостоятельно выполнять какие-то домашние дела, пусть и неумело, то он и не научится их делать. Обязательно поблагодарите ребёнка за помощь, даже если дело сделано неидеально. Потому что инициативность идёт рука об руку с самостоятельностью и самодисциплиной.

Нет чёткого возраста, когда должна формироваться самодисциплина. Просто в дошкольном возрасте ребёнок не понимает последствий своих поступков, в младшем школьном возрасте начнёт их оценивать, а будучи подростком, сможет уже прогнозировать.

РИА Новости

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— Сегодня многие родители делают уроки вместе с детьми. Бывает и такое, что они делают задания даже вместо школьников. Насколько это распространённая проблема? Как это в будущем отражается на характере детей и их способностях? Почему, на ваш взгляд, сложилась такая практика и как она влияет на уровень знаний и навыков школьников?

— Это и правда очень большая проблема современной системы образования и родительского сообщества. Причина простая — сильная нагрузка на детей, это вызывает у родителей желание помочь. К сожалению, чрезмерная помощь может привести к развитию у детей несамостоятельности. Нередко мы слышим, что современные юноши и девушки более инфантильны, чем их сверстники прошлых поколений, неспособны принимать ответственные решения. Отчасти это результат воспитания.

Родителям не следует делать домашние задания за ребёнка, чтобы не отбить у него инициативность и самостоятельность. Даже в младших классах, когда очень хочется помочь малышу, нужно найти какие-то иные способы поддержки. Также важно привлекать ребёнка к выполнению домашних обязанностей.

— В 2021 году опрос 2,5 тыс. детей и подростков из разных городов России показал, что около 70% детей и подростков хотят учиться и получать новые навыки во время летних каникул. То есть получается, что зависимость от гаджетов и соцсетей не мешает тяге к знаниям?

— Если все базовые потребности подростка удовлетворены, то он сам, как правило, захочет заниматься саморазвитием. Отмечу, что сегодня тяга к образованию — достаточно модный тренд. Всюду предлагаются какие-то курсы, любой человек может найти образовательные продукты себе по вкусу. Есть мода и на здоровый образ жизни, спорт.

А социальные сети могут влиять на подростка и положительно, если он ищет в них адекватный контент. Я рекомендую родителям не бояться подпускать детей к открытым источникам информации, а просто объяснить им, как правильно этими источниками пользоваться и получать от них пользу.

— Поговорим немного об учителях. Что им нужно делать, чтобы школьник чувствовал себя в классе комфортно, на что в первую очередь нужно обращать внимание?

— Я являюсь преподавателем кафедры педагогической психологии имени профессора Виктора Александровича Гуружапова, где мы готовим будущих учителей начальных классов.

Будущим учителям мы рекомендуем прежде всего не быть «говорящим учебником». Потому что если ребёнок приходит в школу, а ему говорят то, что написано в учебнике, то ему автоматически становится скучно и неинтересно, он не чувствует значимости этого учебного материала. Не следует давать знания в готовом виде, учителям нужно использовать активные методы обучения, важно живое взаимодействие с учениками — дискуссия, совместный поиск ответов на вопросы и т. п.

Также важно грамотное использование формирующего оценивания, то есть вдумчивой обратной связи об успехах, пробелах в знаниях конкретного ученика и его индивидуальном прогрессе. Для этого ученикам можно выдавать индивидуальные дневники достижений, составлять графики. И разбираться в причинах, если успеваемость падает. Важно уделить хотя бы несколько минут, чтобы обсудить с учеником его успехи и неудачи.

РИА Новости

© Илья Наймушин

Учитель — это не только специалист, разбирающийся в своём предмете, это также психолог. Он должен создать благоприятную психологическую среду на занятиях, потому что только в доброй, благожелательной атмосфере в человеке просыпается тяга к познанию.