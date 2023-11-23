«Отсутствие оригинальной мысли»: студенты с низкой успеваемостью чаще используют нейросети для создания письменных работ

Российские учёные провели исследование с целью установить, как связан интерес к применению нейросетей с успеваемостью студентов. Выяснилось, что учащиеся с хорошей успеваемостью предпочитают готовить письменные работы самостоятельно, а к помощи таких сервисов, как ChatGPT, чаще прибегают отстающие студенты. По мнению специалистов, такие технологии негативно влияют на систему образования и снижают ценность письменных работ — сегодня преподаватели должны отдавать предпочтение другим формам проверки знаний и навыков студентов.

Исследователи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) и МИФИ выяснили, как студенты воспринимают идею использовать такие сервисы, как чат-бот GPT, для создания курсовых и дипломных работ, а также какие категории учащихся чаще прибегают к таким уловкам. Целью учёных было определить, как успеваемость влияет на стремление студентов использовать нейросети для подготовки письменных работ. Об этом RT сообщили в пресс-службе МГППУ. Результаты исследования опубликованы в научном сборнике «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)».

В исследовании приняли участие 104 студента из Московского государственного психолого-педагогического университета и Института экономики и культуры разных курсов обучения. Средний возраст респондентов — 24 года, большинство из них девушки (72%).

Опрос показал, что 57% учащихся готовы использовать технологии искусственного интеллекта для написания рефератов, курсовых и дипломных проектов, 43% ответили отрицательно. Среди юношей любителей таких методов списывания оказалось 75%, среди девушек — 45%.

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При этом далеко не все из тех, кто в целом одобряет использование таких методов, на практике прибегали к ним. 73% опрошенных студентов никогда не использовали ChatGPT.

Авторы исследования установили, что активнее всего к помощи нейросетей прибегают студенты с низкой успеваемостью: средний балл у активных пользователей текстовых генераторов составил 3,8. При этом отличники и хорошисты предпочитают готовить письменные работы самостоятельно.

«Недобросовестная конкуренция»

Как отметил в комментарии RT декан факультета «Экстремальная психология» доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ, кандидат психологических наук Дмитрий Деулин, любые явления и технологии имеют побочные эффекты. Сегодня студенты стали использовать нейросети для имитации повышения академической успеваемости.

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«Самое печальное, пожалуй, что со временем такая недобросовестная конкуренция между студентами будет приводить к тому, что и отличники будут прибегать к технологиям нейросетей, тем самым обесценивая письменные работы как формы проверки знаний. Конечно, кто-то скажет, что и раньше нерадивые студенты списывали. Да, но это всё же требовало от такого студента хотя бы каких-то усилий. А сейчас масштабы возможностей нейросетей впечатляют, их доступность и скорость решения любой задачи. Некоторые чат-боты могут решать сложные математические задачи самостоятельно. Поэтому, конечно, у каждого студента возникает соблазн пойти таким путём», — отметил Деулин, комментируя результаты исследования.

По мнению специалиста, развитие искусственного интеллекта может нанести вред системе образования. Аналогичные проблемы отмечаются не только в России, но и в других странах, где-то процесс зашёл ещё дальше. При этом преподаватели могут отличить работы, написанные самостоятельно, от сгенерированных нейросетью.

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© Tom Werner

«Такие работы написаны стереотипным, рафинированным языком, где много клише, шаблонных фраз, общеупотребимых слов и словосочетаний. Такой текст отличает отсутствие оригинальной мысли, нового подхода, новизны. К тому же последние версии специальных программ по антиплагиату также по заданным алгоритмам уже научились распознавать текст, написанный искусственным интеллектом», — отметил Деулин.

Тем не менее повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта требует пересмотра образовательных программ и отказа от преимущественного использования письменных работ в пользу других форм проверки знаний и умений, считает учёный.

«Также нужно совершенствовать специальные компьютерные программы проверки оригинальности текста. Хотя, скорее всего, системы искусственного интеллекта всегда будут опережать такие программы. Пока в перспективе можно констатировать кризис письменных работ как формы проверки компетенций учащихся», — подытожил Дмитрий Деулин.