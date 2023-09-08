В вузах России отреагировали на идею разрешить студентам использовать нейросети

В российских вузах прокомментировали RT идею разрешить студентам пользоваться нейросетями для подготовки курсовых и дипломных работ.

Как пояснил в беседе с RT Роман Душкин, преподаватель курса «Введение в искусственный интеллект и разговорные боты» РАНХиГС, искусственный интеллект открывает новые возможности для людей.

«Пока немногие администраторы в системе образования это понимают. А вот прогрессивные студенты и школьники уже разобрались в том, как можно использовать ИИ при обучении. Совершенно очевидно, что запреты ничего не изменят. В университетских кругах уже звучат призывы ввести запрет на нейросети, но, я уверен, студенты найдут способ обойти эти ограничения в будущем», — добавил он.

По его словам, нейросеть значительно ускоряет обучение и получение новых знаний. Тем более что форма её использования по своей природе является игровой и удобной, пояснил эксперт.

«Парадоксально, но в этих условиях значительно возрастает ценность людей и профессиональной экспертизы. Ценность высшего образования при развитии ИИ увеличивается — недостаточно быть простым инженером, нужно разбираться в том, как правильно составить запрос и оценить его качество», — подчеркнул специалист.

Даже если законодательно запретить использование нейросетей, это совершенно не объясняет, как его можно отслеживать и контролировать, пояснил собеседник RT.

«Если текст качественно сгенерирован ИИ, то его невозможно отличить от текста авторского или человеческого. Теперь мы можем создавать тексты с очень высокой скоростью, а системе образования нужно срочно адаптироваться к новым условиям», — заявил Душкин.

В свою очередь, в пресс-службе РУДН добавили, что надо понимать, для каких задач может использоваться нейросеть.

«Если речь о механических аспектах — проверить орфографию, оригинальность текста или оформление цитат, визуализировать данные, быстро агрегировать информацию из открытых источников — это одно. Однако нейросеть может привести к нарушению принципов честности и академической этики, потому что умеет генерировать и компилировать разные факты, а это может привести к псевдонаучным выводам, что недопустимо», — отметили там.

Поэтому важно понимать, что содержание и выводы исследования должны оставаться исключительно за автором, добавили в РУДН.

«Нейросеть может быть вспомогательным инструментом, но необходимо нормативно-правовое регулирование, в каких именно случаях допустимо использование ИИ в ВКР без нарушения академической этики», — заключили в пресс-службе.

Как отметила Наталья Мамедова, ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г.В. Плеханова, использование сервисов генеративного ИИ — явление не новое и развивающееся семимильными шагами, в том числе в сфере образования.

«Студенты используют такие сервисы, зачастую не утруждая себя перепроверкой и переработкой сгенерированного текста или кода, действуя в парадигме «поймай меня, если сможешь». Преподаватель, получая при проверке его работы в «Антиплагиате» (к примеру) предупреждение о том, что в документе присутствует сгенерированный текст, впадает в уныние. Ведь внутренней инструкции о том, что в такой ситуации ему делать и какой процент сгенерированного текста допустим, у него нет. Поэтому данная инициатива законодателей на сегодня недоработана в деталях и спорных ситуациях», — добавила она.

Например, по её словам, китайские коллеги российских законодателей идут путём тотального запрета использования сервисов генеративного ИИ при подготовке выпускных работ.

В России же набирает популярность проактивный подход к использованию нейросетей и сервисов генеративного ИИ в обучении, пояснила Мамедова.

«И в соответствии с ним многие преподаватели уже проверяют студенческие работы, держа в голове вероятность того, что текст написан нейросетью. Готовы ли они разрешить студентам пользоваться сервисами генеративного ИИ? А как можно разрешить то, что не запрещено?» — заключила собеседница RT.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить студентам пользоваться нейросетями для подготовки курсовых и дипломных работ.

По мнению Слуцкого, будет лучше, если сейчас студенты начнут учиться использовать нейросети в качестве практического инструмента.