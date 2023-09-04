Слуцкий предложил разрешить студентам использовать нейросети для курсовых
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«Выступаем с революционным предложением — повсеместно легализовать использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ», — цитирует его ТАСС.
По мнению Слуцкого, будет лучше, если сейчас студенты будут учиться использовать нейросети в качестве практического инструмента.
«Тем более ИИ — это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по чёткому заданию, и его всё равно придётся проверять и корректировать», — добавил он.
Политик заявил, что в ближайшее время согласует предложение с ректорами вузов и профильным ведомством.
Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ.