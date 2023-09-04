Слуцкий предложил разрешить студентам использовать нейросети для курсовых

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить студентам пользоваться нейросетями для подготовки курсовых и дипломных работ.

«Выступаем с революционным предложением — повсеместно легализовать использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ», — цитирует его ТАСС.

По мнению Слуцкого, будет лучше, если сейчас студенты будут учиться использовать нейросети в качестве практического инструмента.

«Тем более ИИ — это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по чёткому заданию, и его всё равно придётся проверять и корректировать», — добавил он.

Политик заявил, что в ближайшее время согласует предложение с ректорами вузов и профильным ведомством.

Ранее Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ.