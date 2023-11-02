«Мы пустим в ход все средства правовой защиты»: Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение с ИИ

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение, которое с помощью искусственного интеллекта создало имитацию её изображения и голоса для рекламы в интернете. Ролик длительностью 22 секунды, созданный без согласия Йоханссон, был опубликован в социальных сетях в конце октября 2023 года. В России проблему синтезирования голосов обсуждают с начала 2023 года после обращения в Госдуму Союза дикторов. Чем опасен ИИ в этом контексте и какие правовые нормы необходимы для регулирования вопроса — в материале RT.

В конце октября в социальной сети X (бывшая Twitter) появился рекламный ролик, созданный приложением Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. В коротком видео, удалённом к настоящему моменту, использован фрагмент обращения актрисы Скарлетт Йоханссон со съёмочной площадки фильма «Чёрная вдова», а также её изображение и голос, сгенерированные искусственным интеллектом без согласия самой артистки. Несмотря на то, что под рекламой было отмечено, что изображения не имеют отношения к актрисе и созданы с помощью приложения, представители Йоханссон направили обращение в суд.

«Мы серьёзно относимся к таким вещам. В соответствии с нашим обычным порядком действий в подобных обстоятельствах мы пустим в ход все средства правовой защиты, которые будут в нашем распоряжении», — цитирует Variety адвоката Скарлетт Йоханссон Кевина Йорна.

Также в октябре с последствиями работы ИИ столкнулся актёр Том Хэнкс. В своём аккаунте в соцсети он разместил пост, в котором сообщил поклонникам, что не имеет никакого отношения к рекламе стоматологических услуг с его изображением.

Своё негативное отношение к технологии выражал и Николас Кейдж, отметивший, что «это кошмар, поскольку невозможно найти более бесчеловечное существо, чем ИИ».

Одним из основных требований бастовавших в США актёров также была защита от дипфейк-технологий и воспроизводства их цифровых копий. В Гильдии киноактёров США отметили, что стремятся «создать всеобъемлющий набор положений по защите работы, создаваемой человеком, и требуют информированного согласия и справедливой компенсации за создание цифровой копии актёра или за существенное изменение его голоса, образа или актёрской игры при использовании технологий искусственного интеллекта».

© AP Photo/Chris Pizzello

В России вопрос регулирования технологий синтеза речи поднялся в январе 2023 года, когда Союз дикторов обратился в Госдуму с соответствующей просьбой. В письме упоминались случаи кражи голосов, а также опасения снижения доходов артистов на фоне развития ИИ. Кроме того, авторы обращения выступили с инициативой закрепления запрета на отчуждение прав исполнителей при использовании голосового синтеза и перехода на лицензионные договоры с чётко определённым сроком действия.

Актриса дубляжа Алёна Андронова создала петицию на популярном ресурсе change.org с призывом защитить голоса от воровства и мошенничества.

«Голос человека — это нематериальное благо, а также биометрические персональные данные, следовательно, он должен быть защищён законом», — убеждена Андронова.

На момент подготовки материала петицию подписали более 35 тыс. человек.

Популярная российская актриса Марьяна Спивак, чьим голосом в русском дубляже говорят героини Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»), Евы Грин («Мрачные тени», «300 спартанцев: Расцвет империи»), Эванджелин Лили («Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств»), Элизабет Дебики («Довод») и других, уверена, что искусственному интеллекту не удастся заменить живых актёров.

«Живых актёров всё равно не задушить и не переплюнуть, потому что в любых видео или фильмах, созданных искусственным интеллектом, видно, что глаза не живые. В театре, по крайней мере, артисты точно будут жить, — сказала Спивак в беседе с RT. — В театре невозможно заменить искусственным интеллектом (актёра. — RT), это живое общение».

В то же время Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и член совета Института развития интернета (ИРИ) уверен, что процесс внедрения ИИ во все сферы жизни человека неизбежен. Эксперт не считает целесообразным запрещать ИИ и призывает чиновников быть лояльным в его отношении.

«У меня есть много знакомых ведущих, от голосов которых сейчас компании и платформы, занимающиеся озвучкой книг, нейронных сетей или искусственного интеллекта, отказываются. По-человечески я их понимаю, но подобные иски в текущей ситуации, наверное, были бы похожи на то, что бухгалтеры подавали бы в суд, когда счёты менялись на компьютеры», — заявил Клименко.

Он подчеркнул, что технический прогресс наблюдается во всех сферах экономики. Остановить его нельзя, но есть возможность «отыскать какие-то новые формы».

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«Нет смысла требовать от Государственной думы запретов, а имеет смысл решать вопросы с регламентами с использованием (ИИ. — RT), и самое главное, искать схему обучения, то есть менять профессии, двигаться куда-то. Я не вижу с точки зрения современной цифровой четвёртой промышленной революции вариантов. Если мы начнём запрещать, то отстанем как страна, поэтому я бы на месте наших чиновников Госдумы не защищал интересы ИИ, но был бы более лоялен к нему», — говорит Герман Клименко.

В то же время эксперт допускает, что права актёров и дикторов возможно отрегулировать на законодательном уровне, если вести переговоры, но к моменту принятия решения может быть слишком поздно. В качестве примера Клименко привёл операторов центров обработки звонков, которых практически повсеместно заменяют голосовые роботы.

«Мы же с вами признаём, что, очевидно операторов колл-центров скоро (частично) не будет в том виде, в котором мы привыкли их видеть. Это будет во многом работа нейросетей и искусственного интеллекта. Та же самая история с актёрами дубляжа. Я уже слышал современные нейронные сети, которые в разработке, и могу сказать, что это, конечно, фантастическое качество», — заключил Клименко, отметив также, что скорость прогресса в развитии технологий настолько высока, что «регуляторика за ним никогда не успеет».