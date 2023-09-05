Ректор МИФИ Шевченко назвал умение использовать нейросети конкурентным преимуществом

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко выразил мнение, что умение использовать нейросети может стать конкурентным преимуществом.

«При этом я по-прежнему уверен, что развитие сферы искусственного интеллекта заставит пересмотреть устоявшиеся представления о том, что такое авторство и соавторство, что такое творчество, где границы допустимого в академической культуре. Мы ещё в самом начале этого пути, многие ответы только предстоит найти», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, не стоит забывать и о правовой стороне дела.

«То, что представители законодательной власти ищут подход к практике, которая, хотим мы того или нет, уже стала реальностью, говорит о том, что просто игнорировать тему использования нейросетей в обучении уже нельзя», — подчеркнул Шевченко.

Как добавил эксперт, вопросы этики использования ИИ не являются праздными не только в образовательной сфере, но и в обществе и экономике в целом.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить студентам пользоваться нейросетями для подготовки курсовых и дипломных работ.