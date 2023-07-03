«Очень многое зависит не от самих детей»: академик РАО — о причинах снижения интереса школьников к знаниям

Каждый ребёнок обладает естественной потребностью в новых знаниях. Однако, если к нему предъявляются непосильные требования, тяга к познанию и мотивация могут угаснуть. Поэтому для учителя компетенции в области возрастной психологии и физиологии, а также других дисциплин, помогающих найти правильный педагогический подход к детям, так же важны, как и академическое образование. Такого мнения придерживается доктор биологических наук, профессор, академик РАО, ведущий эксперт в области возрастной физиологии Марьяна Безруких. В интервью RT она также рассказала, что такое когнитивная гибкость, которую очень важно развивать у школьников.

— Марьяна Михайловна, в своём недавнем выступлении во время «Научного кафе», организованного Фондом Андрея Мельниченко, вы отметили, что сегодня школы не развивают в детях когнитивную гибкость. Что это за качество и какова его роль?

— Когнитивная гибкость — это умение ребёнка быстро переключать своё внимание, адаптироваться к новой задаче, виду деятельности, быть готовым к новой информации, неожиданным ситуациям и уметь принимать решения. Это качество по мере взросления ребёнка постепенно формируется, но это происходит не само по себе, а требует внимания взрослых и обучения. Без когнитивной гибкости нет креативности, творческого мышления, адаптивности, самостоятельности. А самое главное — когнитивной гибкости нет в ситуации репродуктивного обучения (метод, основанный на повторении учениками сообщённых им знаний. — RT), ограничений и жёстких требований, при отсутствии свободы выбора.

— Что такое педагогическая наука — это набор специальных техник, которым можно обучить каждого? Или же это своего рода искусство, что требует в первую очередь таланта и вдохновения?

— Это точно не набор техник. Человек — слишком сложная физически, психологически, эмоционально и социально структура, чтобы можно было ею механически управлять. А гармоничное развитие человека, что, собственно, и является целью педагогики, — сложнейший процесс, требующий от педагога комплексных и системных знаний не только предмета, который он преподаёт, и методики обучения, но и психологии, физиологии, философии, культурологии и других научных дисциплин. Именно они в комплексе дают основания для построения эффективных процессов воспитания, обучения и формирования личности. Талант и вдохновение дают результат только в сочетании с глубокими знаниями и эффективными практическими навыками педагогической работы.

РИА Новости

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—Что важнее для учителя — фундаментальные знания по преподаваемой дисциплине или багаж педагогических навыков, рассчитанных на детей определённого возраста? И могут ли вузовские преподаватели без педагогического образования работать со школьниками в качестве репетиторов или в специализированных школах?

— Учитель, даже обладающий блестящими знаниями своего предмета, но не умеющий учить и научить, — беда современного образования. Мы ведь не считаем, что любой олимпийский рекордсмен может стать хорошим тренером, опыт показывает, что это совсем не так. Я не раз сталкивалась с ситуацией, когда университетский преподаватель не знает, что делать с пятиклассниками, как объяснить то, что, по его мнению и опыту работы со студентами, не требует дополнительного объяснения.

Понимание возрастных особенностей внимания, восприятия, памяти, мышления, знание закономерностей развития мозга и познавательной деятельности, когнитивных основ обучения позволяют сделать процесс обучения детей разного возраста менее напряжённым и более эффективным. Пока в нашей школе результат достигается сильнейшим напряжением организма детей и необоснованно высокими затратами времени и сил.

Работа репетитора — это, как правило, либо подтягивание и ликвидация пробелов в обучении, либо подготовка к контрольным испытаниям (экзаменам) и, что самое важное, — это индивидуальная работа с ребёнком, которая оценивается только по результату. При неудовлетворительном результате эта работа просто прекращается, а ряд неудач лишают репетитора работы. У педагога образовательной организации задача научить не может быть прервана по желанию сторон, кроме того, о вариантах индивидуальной работы с ребёнком в массовой школе можно только мечтать.

— Говорят, что в каждом ребёнке заложена природная любознательность и тяга к знаниям — например, это использовал в своей работе знаменитый британский педагог Александр Нилл. В его школе для трудных детей посещение уроков было добровольным — и все дети рано или поздно начинали учиться. Почему же так часто эта тяга в детях гаснет, они не хотят усваивать знания?

— Ребёнок действительно обладает «ненасыщаемой познавательной потребностью» — это выражение известного российского психолога Лидии Ильиничны Божович. Однако несоответствие методов обучения и требований к ребёнку и его возрастных особенностей и возможностей гасит познавательную активность. Мотивация к познанию нового и обучению поддерживается интересом и достижениями, успехом, а если с дошкольного возраста ребёнок живёт в ситуации недостижимого результата и невыполнимых задач, помноженных на недовольство педагога и родителей, мотивация не гаснет, а безвозвратно теряется.

Александр Нилл

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Идея школы Александра Нилла, модель которой разработана 100 лет назад и основана на принципах свободы, равноправия и самоуправления, как раз и направлена на создание ситуации интереса и успеха. Именно это формирует и поддерживает мотивацию к учёбе и у обычных детей, и у трудных подростков.

— Насколько важны школьные отметки? Или есть и другие маркеры, по которым можно спрогнозировать и понять, правильно ли развивается ребёнок?

— Школьная отметка очень субъективна и не может быть маркером развития ребёнка. Есть много интеллектуально одарённых детей и людей, добившихся больших высот в разных профессиях, которые никогда не могли похвастаться отличными школьными отметками. Это отражение мнения конкретного педагога об успеваемости, об академических результатах обучения — или это результат соответствия знаний ребёнка и ожидаемого ответа на вопросы, предусмотренные программой обучения.

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Ответить на вопрос, правильно ли развивается ребёнок, используя какой-то один маркер (а тем более отметку), практически невозможно, так как развитие ребёнка подразумевает физический, психологический, эмоциональный, творческий, социальный и другие аспекты. Кроме того, развитие индивидуально, у разных детей оно идёт различными темпами, поэтому показатели развития не имеют точных количественных нормативов — как правило, это довольно широкий диапазон значений. Для оценки разных сторон развития используются специальные тесты.

— Каждое новое поколение принято критиковать... Сейчас много говорят об апатии современных детей, их погружённости в виртуальный мир и так далее. Есть ли на самом деле заметные отличия между поколениями? И если да, то учитывается ли это в педагогике?

— Я не стала бы обобщать и давать одну оценку всему поколению. В любом поколении есть люди активные и апатичные, смелые и трусливые, свободолюбивые и конформисты, стремящиеся к знаниям и не желающие учиться, социально ориентированные и асоциальные. Очень многое зависит не от самих детей, а от социокультурной ситуации их развития, условий жизни, требований общества, задач обучения и многих других причин. Апатия, погружённость в виртуальный мир — опасные симптомы нездоровья прежде всего общества, от которого дети хотят отгородиться. За внешней картинкой детей, погружённых в гаджеты (к сожалению, это погружение сегодня начинается очень рано, чуть ли не в три года) хорошо бы видеть и понимать, почему это происходит, что мы, взрослые, делаем не так, почему становится таким глубоким межпоколенческий разрыв. А не обвинять и запрещать. Это основная задача современного образования.

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Конечно, современные школьники другие — они живут в информационном обществе. И учебник с учителем — не единственные носители знаний, у детей другой, быстрый и очень широкий доступ к любой информации. Но так же, как их сверстники 30 и 50 лет тому назад, они должны прежде всего научиться читать и писать — и делают это сегодня не раньше, не быстрее и не лучше, чем их ровесники в далёких 1950-х.

Они могут «путешествовать» по всему миру, лёжа на диване, и за минуту получить информацию, которая стала результатом многих десятилетий научных изысканий. Но им по-прежнему нужно учиться сравнивать и сопоставлять, видеть сходство и различие, учиться критически мыслить и принимать решения. Всему этому они учатся так же, как их сверстники ушедших поколений. И конечно, современное образование должно всё это учитывать. Учитывает ли? Пока нет, делает только первые попытки.