Педагог Дигина: правильное оформление работы в тетради важно для развития школьника
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«Ребёнок таким образом имеет возможность сосредоточиться и сконцентрировать внимание перед тем, как начать выполнять задания. Если говорить научным языком, соблюдение правил орфографического режима лежит в основе формирования саморегуляции, а это основа развития учебной деятельности», — сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт подчеркнула, что соблюдение учащимся требования к оформлению тетрадей дисциплинирует, приучает к аккуратности и самоконтролю.
При этом Дигина отметила, что если школьнику всё время снижают отметки за нарушение орфографического режима, это не лучшим образом сказывается на его познавательной мотивации.
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