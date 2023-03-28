Педагог Дигина: правильное оформление работы в тетради важно для развития школьника

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Эксперт Московского международного салона образования-2023, руководитель Центра начального образования «Школа России» АО «Издательство «Просвещение» Алла Дигина объяснила, что умение правильно оформлять работу в тетради, соблюдая все отступы, — полезный навык для учеников, особенно для первоклассников.
Педагог Дигина: правильное оформление работы в тетради важно для развития школьника
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Ребёнок таким образом имеет возможность сосредоточиться и сконцентрировать внимание перед тем, как начать выполнять задания. Если говорить научным языком, соблюдение правил орфографического режима лежит в основе формирования саморегуляции, а это основа развития учебной деятельности», — сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт подчеркнула, что соблюдение учащимся требования к оформлению тетрадей дисциплинирует, приучает к аккуратности и самоконтролю.

При этом Дигина отметила, что если школьнику всё время снижают отметки за нарушение орфографического режима, это не лучшим образом сказывается на его познавательной мотивации.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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