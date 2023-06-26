«Социальный эскапизм»: психолог — о причинах и последствиях зависимости от компьютерных игр

Большинство геймеров и представителей игровой индустрии уверены, что видеоигры имеют не только развлекательную, но и культурную ценность. По данным соцопроса, 71% респондентов готовы приравнять их к литературным произведениям и кинофильмам. Однако по мере роста популярности игр всё больше распространяется и зависимость от них. Как объяснил в интервью RT кандидат психологических наук руководитель магистратуры «Психология интернета» МГППУ Никита Кочетков, нездоровая привязанность к играм связана со стремлением человека уйти от реальности, что может также выражаться в алкоголизме, наркомании и даже трудоголизме. Однако увлечённость играми может со временем сойти на нет, особенно если речь идёт о подростках. При этом получению образования игры зачастую не мешают — исследования показывают, что дети-геймеры редко забрасывают учёбу.

— Представители индустрии компьютерных игр и сами геймеры считают, что видеоигры сегодня играют не только развлекательную, но и культурную роль. По результатам опроса, проведённого специалистами отрасли, 71% представителей креативной индустрии геймеров выразили уверенность, что по культурной значимости видеоигры можно приравнять к литературе и кинематографу. При этом многие забывают, что живопись, литература и кино всё же неспособны формировать настоящую зависимость в медицинском смысле этого понятия, как порой происходит в случае с играми. Как это противоречие разрешает наука?

— Дискуссия о вреде или безвредности компьютерных игр идёт постоянно. При этом её участники чаще опираются на индивидуальный бытовой опыт, поэтому в данном случае сложно однозначно ответить на вопрос, как именно на человека влияет интернет и видеоигры в частности. Решением этой проблемы занимается киберпсихология, или психология интернета. Хотя эта область науки мало известна широкой аудитории, на самом деле она существует уже не одно десятилетие, зародившись на заре компьютерной эры. Киберпсихология изучает не только игры, но и социальные сети, виртуальную и дополненную реальность, все психологические аспекты цифровизации.

При этом именно феномен игровой зависимости является обычно предметом особого интереса со стороны и общества, и учёных. Прежде всего из-за пугающих темпов распространения: зависимости от видеоигр подвержены все возрастные категории — и дети, и взрослые.

За последние годы ситуация настолько ухудшилась, что медики внесли зависимость от видеоигр в обновлённую редакцию международной классификации болезней МКБ.

— Всё же чаще компьютерные игры привлекают подростков, школьников и студентов. Как это влияет на успеваемость?

— Зависимость от видеоигр, или, как её ещё называют, гейм-аддикцию, и её влияние на повседневную жизнь изучают давно. Одно из последних исследований, проведённое в МГППУ, показало, что однозначной связи между увлечённостью старшеклассников видеоиграми, мотивацией к учёбе и статусом в классе нет.

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Да, ожидаемо выяснилось, что дети с высоким статусом — то есть те, кого чаще выбирают в друзья одноклассники, меньше всего времени проводят за видеоиграми. Но эта закономерность характерна для тех групп, где учёба первостепенна. К сожалению, такая атмосфера уважения к знаниям царит не во всех учебных коллективах.

Что самое интересное, у школьников с низким статусом в классе выявилась явная взаимосвязь между мотивацией к обучению и увлечённостью играми. То есть чем выше у таких школьников стремление учиться, тем больше они играют, и наоборот.

— Как можно это объяснить?

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— Дело в том, что все люди хотят быть принятыми важной для них группой, пытаются быть значимыми для своего социального окружения. В школе дети могут добиться повышения своего статуса за счёт хорошей учёбы. Однако бывает, что академические успехи не приводят к росту авторитета школьника в коллективе. Чаще всего потому, что для остальных детей в данной школе или классе учёба не является приоритетом — как я отметил ранее, такие ситуации нередки.

Тогда школьник пытается найти другой путь для самореализации и повышения своего статуса — и чаще всего через компьютерные игры.

Согласно результатам исследования, школьники, не имеющие друзей и своего круга общения, чаще и сильней увлекаются видеоиграми, чем так называемые высокостатусные учащиеся. Таким образом, увлечённость компьютерными играми выполняет роль своеобразного компенсаторного механизма.

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Это отмечается и зарубежными авторами, утверждающими, что подобного рода зависимость связана с нереализованными потребностями и она будет выше у людей, у которых есть трудности в межличностном взаимодействии и ограниченная социальная поддержка.

При этом такие школьники и студенты чаще всего не забрасывают учёбу, не уходят с головой в игровой процесс — игра для них важна как средство обретения значимой группы и достойного места в ней. Часто партнёрами по игровой команде будут выступать одноклассники, которые находятся в таком же положении.

— Почему в качестве компенсаторного механизма так часто выступают именно онлайн-игры, а не какие-то иные хобби?

— У них есть ряд «преимуществ» перед реальной жизнью. Во-первых, в большинстве случаев в игре есть очень конкретная осознаваемая цель — то, чего мы лишены в реальной жизни, — попробуйте, например, не задумываясь, ответить на вопрос о смысле жизни лично для вас. Во-вторых, в игре прописаны понятные способы достижения этой цели, требующие сравнительно малых ресурсов и времени.

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В отличие от спорта, познавательной и творческой деятельности, которая тоже приносит моральное удовлетворение, но требует намного больших усилий. Тут же можно получить подобный эффект за несколько часов, не вставая с кресла. Окончательно «цепляет» человека продуманная разработчиками система игровых вознаграждений, которых нам в обыденной жизни часто тоже не хватает. И наконец, многие компьютерные игры действительно сделаны очень качественно с точки зрения визуального ряда и сценария, а также предполагают определённую свободу самовыражения для игроков.

— Если человек уже понимает, что имеет зависимость от компьютерных игр, какие первые шаги ему можно предпринять, чтобы избавиться от этого?

— Главный вопрос, который надо задать себе перед этим, — а что придёт на смену этой увлечённости, что изменится с её исчезновением? Если никакой видимой альтернативы нет, то с психологической точки зрения погружённость в игру может быть даже полезной — технические возможности в современном мире таковы, что на смену реальности приходит смешанная реальность, на смену социализации — киберсоциализация, то есть в виртуальном пространстве вполне можно существовать, это становится нормой по мере технического прогресса.

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— И всё же как бороться с зависимостью от видеоигр, если альтернатива им есть?

— Если мы говорим о школьнике, то, по наблюдениям специалистов, увлечённость играми в подростковом возрасте в большинстве случаев проходит самостоятельно. Другое дело, что это может произойти не скоро, а учиться и сдавать экзамены надо сейчас. В этом случае, чтобы решить ситуативную проблему, можно отвести ребёнка к психотерапевту. Альтернативным вариантом может быть беседа со школьником, чтобы понять его жизненные цели или помочь сформировать их. И затем уже вместе с ним прописать способы их достижения, выделив в распорядке жизни место и для игр, по принципу «делу — время, потехе — час».

Если же речь идёт о зависимости взрослого человека, то одним из путей выхода может быть постановка каких-то локальных достижимых целей в реальной жизни. При этом человек должен получать положительное подкрепление за позитивные действия, совершённые вне игры, в реальной жизни. Существенным подспорьем могут стать инструменты тайм-менеджмента, установка жёсткого распорядка дня, что не позволит человеку сутками просиживать за игрой. Впрочем, все эти советы могут сработать, если речь идёт не о серьёзной зависимости, а просто об увлечённости играми. В других случаях необходимо вмешательство специалиста.

— Бытует мнение, что игры и соцсети провоцируют выброс дофамина в мозгу, поэтому люди «подсаживаются» на них. Есть ли биохимические основы у такой зависимости?

— Безусловно, как и любое другое действие, видеоигры сопровождаются физиологическими реакциями. Однако это лишь следствие, а не причина. А бороться надо именно с причиной. Таковой часто называют социальный эскапизм — то есть уход от реальности. Он может проявляться не только в зависимости от видеоигр, но и в чрезмерном увлечении алкоголем, наркотиками, просмотром сериалов, каким-нибудь хобби и даже работой.

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— Правда ли, что современные компьютерные игры могут даже оказывать позитивное влияние на развитие детей — способствовать развитию умственных способностей?