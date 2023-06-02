Педагог-психолог Власова: родителям стоит ввести правила пользования интернетом для детей
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Чрезмерное увлечение интернет-контентом может привести к опасному следствию — виртуальной зависимости или нетаголизму, когда ребёнок отдаёт предпочтение этому занятию в ущерб остальным делам, сообщила педагог в интервью «Российской газете».
Она посоветовала родителям больше общаться с ребёнком, чтобы знать, что его волнует, поддерживать его, давая больше внимания и любви.
Вместо строгих ограничений лучше договориться с ребёнком о правилах пользования интернетом, особенно в подростковом возрасте, когда родительские запреты малоэффективны.
Кроме этого, ребёнка надо увлечь чем-то интересным в реальной жизни: встречи с друзьями, спорт, творчество, семейный досуг.
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