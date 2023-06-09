Психолог Коломийцева рассказала о признаках зависимости детей от компьютерных игр

Детский семейный психолог Валентина Коломийцева рассказала о признаках зависимости ребёнка от компьютерных игр.

«Если мы видим, что ребёнок начинает игнорировать приёмы пищи, например, процедуры гигиены, агрессивно реагирует, когда мы просим его выключить компьютер, отвергает своих друзей, какие-то интересы, которые у него были, то мы можем говорить, что у него есть некая зависимость», — цитирует Коломийцеву радиостанция «Говорит Москва».

По её словам, ребёнок может копировать зависимости, которые есть в семье: алкогольную или никотиновую.

Она добавила, что если ребёнок играет в шутеры, то причиной может быть желание справиться со стрессом.

Врач-ортопед Лев Дунаев выразил мнение, что консольный гейминг не так опасен для позвоночника, как игра на компьютере.