Методист Резенкова дала советы по выбору курсов программирования для детей

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Методист онлайн-школы Skysmart Pro Ирина Резенкова рассказала, как выбрать курсы программирования для детей. По её словам, нужно ориентироваться на возраст, интересы и опыт ребёнка.

«Для детей 7 — 12 лет, которые никогда раньше не занимались программированием, подойдут блочные языки программирования. Ребятам не придётся писать код — работа ведётся с помощью визуальных блоков, как в конструкторе», — заявила Резенкова в беседе с ФАН.

По её словам, любителям игр от 10 — 12 лет можно научиться обращаться с популярными движками для создания видеоигр.

«А тем, кто всерьёз намерен стать программистом, стоит изучать настоящие языки программирования, которые пригодятся в будущей карьере», — считает методист.

Как отметила Резенкова, для успешного обучения нужны педагоги, которые не только разбираются в ИТ-сфере, но и могут понятно объяснить материал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьники из Московской области выиграли 29 дипломов на Всероссийской олимпиаде по русскому языку и биологии.

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