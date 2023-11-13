Психолог Маденко: ребёнок должен уметь отказывать при общении в соцсетях

Детский психолог Екатерина Маденко посоветовала родителям научить детей говорить «нет» и отстаивать личные границы.

По случаю Всемирного дня доброты, который отмечается 13 ноября, психолог заявила, что учить ребёнка доброте — это значит развивать у него эмоциональный интеллект. Однако в некоторых случаях детям следует уметь говорить «нет» и отказывать в чьих-то просьбах, и это прежде всего касается онлайн-среды, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

В процессе общения в сети дети могут столкнуться с просьбой перевести деньги или поделиться своими личными данными. Следует объяснить ребёнку, что таких поступков совершать не стоит, отметила Маденко.

«Дети должны знать стоп-слова и уметь говорить «нет», если их границы пытаются нарушить», — сказала психолог.

По её словам, сделать доброе дело в социальных сетях можно, если это касается помощи в обучении (объяснить решение задачи сверстнику) и моральной поддержки (написать добрые слова знакомому).

Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.