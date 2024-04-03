Психолог Девятка назвала телефон видом эмоциональной зависимости

Психолог Анна Девятка выразила мнение, что телефон — это вид эмоциональной зависимости.

«Мы можем получать от телефона интерес, внимание, он нас зовёт, даёт нам информацию, помогает, развлекает. Когда человек трясётся, что ему нужен телефон, то тогда мы говорим о вредной зависимости. Лёгкая степень зависимости сейчас есть у всех, потому что он стал палочкой-выручалочкой», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если это находится в пределах нормы и не мешает человеку, то бороться с этим не нужно.

«Любую зависимость можно победить, если человек понимает, зачем ему нужно с ней бороться. А если человеку телефон приносит больше пользы, чем вреда, то мотивации никакой нет», — пояснила Девятка.

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