«Запускается целый каскад изменений»: нейробиолог — о последствиях и профилактике хронического стресса

Страх и реакции стресса играют важную роль для выживания людей и других млекопитающих — это выработанный в ходе эволюции защитный механизм. Однако если стресс затягивается, он начинает разрушать организм и провоцировать различные заболевания, вплоть до онкологических. Дело в том, что в ответ на стресс в организме запускается цепь гормональных и органических изменений. Подробно об этих процессах в интервью RT рассказала профессор Института когнитивных исследований СПбГУ доктор биологических наук Ирина Шошина. Специалист объяснила, какие симптомы могут указывать на хронический стресс, к которому, в частности, относится профессиональное выгорание. Шошина также рассказала, почему повышенная выработка дофамина в мозгу может приводить к негативным последствиям.

— Недавно группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего открыла новый механизм, отвечающий за возникновение острого страха. Исследователи пришли к выводу, что в момент стресса связи между нейронами переключаются с возбуждающего нейромедиатора глутамата на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая выполняет тормозящие функции. О чём говорят эти данные?

— Это очень логично, поскольку мозгу необходимо ограничить гипервозбуждение, возникающее в момент стресса. Естественно, что ограничение возбуждения нейронов происходит в результате секреции тормозного нейромедиатора, в частности ГАМК. Так что ничего сенсационного в этих данных нет, просто получено очередное подтверждение уже известных механизмов.

ГАМК — своего рода оппонент глутамата, который играет возбуждающую роль. Исключением является ранний детский возраст, когда ГАМК способна выступать и в качестве возбуждающего нейромедиатора.

— Расскажите, пожалуйста, о биохимии страха и стресса — что и как происходит в момент испуга в организме человека? И как развивается это состояние, если стрессовая ситуация затягивается?

— Ставить знак равно между стрессом и страхом нельзя, поскольку стрессогенные факторы не всегда вызывают страх. Страх — это эмоция, сопровождающая стресс, но так происходит не всегда. В целом стрессорные факторы делятся на биотические и абиотические, их влияние не всегда сопровождается эмоцией страха. Биотические связаны с воздействием на организм других живых организмов, абиотические — с неблагоприятными условиями и факторами окружающей среды, такими как климат, температурный режим, интенсивные физические нагрузки и т. п.

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Если говорить непосредственно о стрессе и о том, как наш организм с ним справляется, то следует упомянуть о трёх основных эндокринных механизмах: соматотропном, тиреоидном и адренокортикальном. То есть в процессе развития адаптационного синдрома (стресс-реакции) активируется выработка соматотропного гормона гипофизом, а также гормонов щитовидной железы и надпочечников. Надпочечники вырабатывают адреналин, норадреналин, глюкокортикоиды, в частности кортизол и минералокортикоиды. В ответ на стресс в организме запускается целый каскад изменений.

При страхе также меняется баланс серотонина и дофамина.

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— Все эти изменения помогают организму мобилизоваться перед лицом опасности?

— Конечно, страх — это наше эволюционное приобретение, которое обеспечивает наше выживание.

— Что именно делает этот гормональный коктейль с организмом, какие изменения происходят дальше?

— При страхе происходит не только повышение уровня норадреналина, адреналина и кортизола, запускается каскад процессов, в том числе происходит резкое повышение уровня дофамина, который большинство знает как «гормон удовольствия». Дофамин в нашем организме выступает как нейромедиатор — переносчик информации от нейрона к нейрону. Дофамин оказывает влияние на работу нейронов миндалины, или амигдалы — ключевой структуры лимбической системы мозга, которая отвечает за возникновение эмоций, включая страх. Если повышенный уровень секреции дофамина в головном мозге сохраняется длительное время, порог чувствительности нейронов миндалины к дофамину снижается. В результате человек испытывает постоянную тревогу и беспокойство.

Миндалина — ключевое звено в этих процессах. Она включает множество ядер, которые имеют связи с разными отделами мозга. Так, глубинные ядра миндалины связаны с лобными долями, с префронтальной корой, которая отвечает за сознательный контроль нашего поведения. Другие ядра связаны с гипоталамусом — центром всех вегетативных проявлений страха, таких как повышенное потоотделение и т. д. Эти реакции обеспечиваются за счёт связи нейронов амигдалы и гипоталамуса, который функционально также является частью лимбической системы мозга.

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— Как вы отметили, дофамин обычно ассоциируется с чем-то положительным, с удовлетворением от достижений, радостью… Почему он способен активно вырабатываться и в ответ на стресс?

— Влияние любого фактора является оптимальным лишь в определённых пределах. При выходе за пределы оптимума возникают отрицательные эффекты. Когда дофамин выступает в качестве гормона удовольствия, ключевого компонента системы вознаграждения и управления состоянием потока, речь идёт о его нормальной секреции. Чрезмерная же выработка дофамина вызывает беспокойство, тревогу, аффективные реакции.

— Можно ли по анализу на уровень кортизола в крови выяснить, испытывает человек хронический или острый стресс?

— В принципе, возможно, однако у каждого человека есть свои особенности, которые заданы генетически. Кортизол секретируется в организме постоянно, во время стресса его уровень просто повышается. Для каждого функционального состояния характерен свой гормональный коктейль. Например, состояние эйфории — это тоже форма стресса, так называемый эустресс. В этом случае тоже происходит сильный выброс адреналина, повышение секреции «гормонов счастья» — серотонина, дофамина, окситоцина, эндорфинов и энкефалинов.

— Известно, что хронический стресс разрушает здоровье, на его фоне может возникнуть аллергия, также его связывают с появлением онкологии и других заболеваний. Даже ожирение связывают с повышенным уровнем кортизола и со стрессом. Каков механизм влияния стресса на организм, иммунную и другие системы?

— В норме стресс обеспечивает нашу адаптацию к окружающей среде, в небольших дозах он даже полезен. Привыкший к идеальным условиям человек просто не выживает, оказавшись в неидеальном и несправедливом мире. Но если стресс становится хроническим, то он действительно разрушает организм, провоцируя, в частности, язву желудка. Её риск увеличивается из-за того, что гормоны стресса (глюкокортикоиды, в частности кортизол) повышают секрецию соляной кислоты в желудке. Что касается ожирения, то оно является не прямым следствием повышения уровня кортизола, а скорее в целом связано с нарушениями обмена веществ, которые могут начаться в стрессовом состоянии из-за гормональных изменений, о которых я говорила в начале. К тому же многие люди склонны «заедать» стресс. Но опять же, будет человек в состоянии стресса набирать вес или, напротив, худеть, зависит от индивидуальных особенностей — многие, например, теряют массу тела на фоне негативных переживаний.

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Иммунная система тоже может пострадать из-за стресса. Это связано с тем, что высокий уровень глюкокортикоидов приводит к атрофии вилочковой железы, а также к уменьшению лимфатических желёз. В результате снижается выработка антител, лимфоцитов, интенсивность фагоцитоза. Это повышает риск инфекционных заболеваний, онкологии и других недугов. Обычно проявляются те заболевания, к которым у человека есть изначально склонность, — «где тонко, там и рвётся».

— Какие признаки, кроме частых болезней, могут указывать на хронический стресс?

— Приведу в пример профессиональное выгорание, которое тоже является проявлением хронического стресса. Основной признак профессионального выгорания — эторедукция эмоциональной сферы. Теряется интерес к работе, к тем вещам, которые раньше интересовали и радовали человека. Плюс добавляются аффективные реакции, вспыльчивость по отношению к коллегам и домочадцам. Это вызвано чрезмерной активацией миндалины и, соответственно, повышенной чувствительностью к адреналину, серотонину и дофамину.

— К каким специалистам в такой ситуации обращаться?

— Можно к психологу, но в целом это зависит от конкретных проявлений, потому что часто стресс провоцирует также гипертонию, поскольку глюкокортикоиды повышают чувствительность гладкой мускулатуры сосудов к адреналину и норадреналину. Также часто наблюдается задержка воды в организме, отёки тоже могут указывать на хронический стресс. Но эти же проявления могут быть симптомами какого-то конкретного заболевания, так что в каждом случае нужно разбираться отдельно.

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— Как на уровне образа жизни можно снизить риск хронического стресса?

— Важно найти оптимальный баланс между работой и отдыхом, а также иметь какие-то другие занятия, кроме основной работы. Хорошая HR-служба компании должна заниматься мониторингом персонала на предмет профессионального выгорания. При появлении признаков выгорания желательно отправить такого работника в отпуск, даже вне графика.

— Современным жителям развитых стран мало угрожают реальные опасности. В то же время они находятся в глобальном информационном потоке, постоянно потребляя новости о бедствиях и катастрофах, которые где-то происходят с другими людьми. Что оказывает более сильное стрессовое воздействие на человека: наличие реальных угроз или нахождение в негативном информационном контексте? Уместно ли это сравнивать?

— Конечно, обилие негативной информации влияет на нас и способно вызывать органические реакции стресса. Мы можем даже не испытывать страх на сознательном уровне, мозг всё равно считывает негатив как потенциальную угрозу. Как минимум в такой ситуации у людей может портиться настроение, но могут возникать и тревожные реакции. Одна из теорий возникновения психоза состоит в том, что мозг в результате нарушения механизма фильтрации буквально заполоняется информацией. Огромное количество информации, в том числе противоречивой и негативной, приводит к психотической дезорганизации. Поэтому следует стараться дозировать воздействие информационного потока на мозг.