«По показателям сердечного ритма»: учёные доказали важность периода восстановления для киберспортсменов

Российские учёные выяснили, что киберспортсмены нуждаются в периоде восстановления после участия в напряжённых соревнованиях так же, как и обычные атлеты. Авторы работы провели два исследования. В первом фиксировали нейрофизические показатели во время прохождения компьютерной игры у двух групп добровольцев — профессиональных геймеров и их ровесников, не занимающихся киберспортом. Во втором — показатели сердечного ритма у киберспортсменов во время турнира и студентов факультета физической культуры в период сдачи сессии. Оказалось, что во время соревнований по киберспорту игроки испытывают такое же напряжение, как и студенты во время сдачи экзаменов. Это говорит о необходимости восстановительного периода между киберспортивными турнирами, считают учёные.

Учёные Томского государственного университета выяснили, что киберспортсмены нуждаются в периоде восстановления после участия в напряжённых соревнованиях так же, как и обычные спортсмены. Об этом RT сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметили авторы работы, киберспортивные соревнования проходят чаще, чем обычные спортивные турниры. Во время киберсоревнований игроки испытывают серьёзные нагрузки, связанные с необходимостью долго сохранять концентрацию и скорость реакции. Однако научных исследований того, нуждаются ли геймеры в периоде восстановления после соревнований, до последнего времени практически не проводилось, отмечают авторы работы. Сами же киберспортсмены далеко не всегда отдают себе отчёт в необходимости восстановительного периода.

Чтобы прояснить эти моменты, авторы исследования собрали две группы добровольцев: в одну вошли киберспортсмены, во вторую — их ровесники, не занимающиеся киберспортом.

Добровольцам из обеих групп дали одинаково сложные игровые задания, во время выполнения которых учёные фиксировали нейрофизические показатели участников.

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«Мы фиксировали, как быстро участники реагировали на различные стимулы, насколько они способны сосредоточиться на определённой задаче при воздействии дополнительных стимулов, оценивали некоторые игровые навыки — к примеру, точность прицеливания», — рассказала RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ТГУ Юлия Калинникова.

На этом этапе экспериментов были получены ожидаемые результаты: киберспортсмены чувствовали себя уверенно и спокойно в привычной для них ситуации. Также они не реагировали на отвлекающие факторы в тесте на помехоустойчивость. Новички же, напротив, ощущали тревогу и не могли сконцентрироваться.

Таким образом, учёные выяснили, что профессиональные киберспортсмены развивают ряд качеств, позволяющих им успешно выполнять игровые задания.

На втором этапе исследования учёные измеряли показатели сердечного ритма добровольцев уже после соревнования. Показатели сердечного ритма позволяют оценить, в каком состоянии находится вегетативная нервная система человека.

В этом случае в одну группу испытуемых собрали киберспортсменов, во вторую — студентов факультета физической культуры, которые сдавали сессию на момент проведения экспериментов. Геймерам же нужно было принять участие в игровом турнире.

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Выяснилось, что стресс, который испытывают киберспортсмены во время соревнований, сопоставим со стрессом, который переживают студенты в период сдачи экзаменов.

«По показателям сердечного ритма мы говорим об активности регуляторных механизмов, насколько вегетативная нервная система находится в состоянии стресса — перенапряжена ли она и какой есть резерв для интенсивной работы. Нужно понять, насколько долго сохраняется состояние высокого стресса после турниров и насколько необходимо это состояние нивелировать. Несмотря на достаточно высокие количественные показатели силы нервных процессов, помехоустойчивости и скорости реакции, мы выяснили, что в этот период киберспортсменам действительно нужно выходить в стадию восстановления», — подчеркнула Юлия Калинникова.

В дальнейшем учёные намерены экспериментально выяснить, какие именно форматы восстановления оптимальны для киберспортсменов, а также сколько должен длиться этот период.