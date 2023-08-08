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Врач Березовский: у офисных работников и киберспортсменов может развиться тромбоз

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Профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский предупредил, что длительное нахождение за компьютером в сидячем положении может негативно сказаться на здоровье.
Врач Березовский: у офисных работников и киберспортсменов может развиться тромбоз
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Из-за такого образа жизни у человека может развиться тромбоз, поделился специалист в беседе с газетой «Известия».

По его словам, вероятность возникновения заболевания есть у тех, кто целый день проводит за компьютером, у киберспортсменов, а также путешественников, которые вынуждены находится в сидячем положении в самолёте по 7—8 часов.

Тромбоз может привести к летальному исходу, предупредил Березовский.

Людям, ведущим малоподвижный образ жизни, он посоветовал употреблять фолиевую кислоту, которая содержится в любых растениях зелёного цвета (лук, петрушка, укроп), а также по возможности больше ходить и ограничить потребление кофе двумя-тремя чашками в день.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться во время авиаперелёта.

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