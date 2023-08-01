Терапевт Ярцева: во время авиаперелёта может повыситься склонность к тромбозу
- Gettyimages.ru
- © AJ_Watt
В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что в числе таких заболеваний: отит, гайморит и заложенность носа, также дыхательная недостаточность.
«Также аккуратными нужно быть пассажирам с тромбами, варикозным расширением вен», — заявила эксперт.
По её словам, при варикозе желательно лететь в компрессионных чулках.
«Если есть неконтролируемое артериальное давление, для его стабилизации желательно выпить таблетки или взять их собой в самолёт», — добавила Ярцева.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.