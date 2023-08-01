Терапевт Ярцева: во время авиаперелёта может повыситься склонность к тромбозу

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться во время авиаперелёта.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что в числе таких заболеваний: отит, гайморит и заложенность носа, также дыхательная недостаточность.

«Также аккуратными нужно быть пассажирам с тромбами, варикозным расширением вен», — заявила эксперт.

По её словам, при варикозе желательно лететь в компрессионных чулках.

«Если есть неконтролируемое артериальное давление, для его стабилизации желательно выпить таблетки или взять их собой в самолёт», — добавила Ярцева.

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