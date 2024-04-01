«Клетка в клетке»: российские учёные выявили способность энтоза влиять на развитие онкологии

Российские учёные исследовали, как процесс клеточного энтоза — когда одна клетка внедряется в другую — может влиять на развитие онкологии. Авторы работы также классифицировали разные типы энтоза и выявили, какой стадии развития опухоли характерен каждый из них. Специалисты отмечают, что энтотические клетки могут быть маркером, позволяющим спрогнозировать характер развития заболевания при некоторых видах опухолей. По словам учёных, полученные в ходе исследования результаты в перспективе помогут разработать терапию, направленную на подавление энтоза в опухоли для предотвращения её роста.

Учёные из НИИ онкологии Томского НИМЦ исследовали, как процесс клеточного энтоза — когда одна клетка внедряется в другую — может влиять на развитие онкологических заболеваний. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death Discovery (Q1).

Энтоз часто протекает в злокачественных опухолях. По одной из версий, это связано с тем, что он запускается при бесконтрольном делении клеток и при отделении их от матрикса. Кроме того, спровоцировать энтоз способен дефицит глюкозы в клетках, а также ультрафиолетовое излучение.

После внедрения одной клетки в другую возможны разные варианты развития событий. В одном случае поглощённая клетка гибнет и становится «пищей» для захватившей её клетки, помогая ей выжить. В другом — начинает делиться или же покидает вакуоль клетки-«хозяина».

Процесс энтоза

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Поскольку энтоз ассоциирован со злокачественными процессами в организме, в научной среде звучат предложения использовать анализ тканей на такие клетки для прогноза развития онкологических заболеваний.

«На сегодняшний день идентифицированы многочисленные механизмы, при которых одна клетка поглощает другую, что приводит к созданию структур «клетка в клетке». Одним из механизмов формирования этих структур является энтоз, который, предположительно, связан с канцерогенезом и опухолевой прогрессией», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, доктор биологических наук, профессор РАН Николай Литвяков.

В новой работе учёные исследовали эти механизмы и прояснили роль энтотических образований — «клеток в клетке» — в развитии раковых заболеваний. Авторы исследования классифицировали разные типы энтоза и выявили, какой стадии развития опухоли характерен каждый из них.

Учёные отмечают, что энтозные процессы могут как сдерживать развитие рака, так и способствовать росту опухоли. Первый сценарий реализуется, когда в процессе энтоза уничтожаются интернализованные опухолевые клетки, что замедляет рост злокачественных тканей.

Раковая опухоль

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Во втором случае энтозные клетки поглощают опухолевые с низкой злокачественностью и таким образом дают пространство для развития более агрессивных клеточных форм. Кроме того, возможен вариант, при котором часть злокачественных клеток переживает воздействие химиотерапии, спрятавшись в других клетках. Впоследствии такие выжившие клетки становятся стволовыми опухолевыми клетками и вызывают рецидив заболевания.

Специалисты проанализировали частоту возникновения энтоза у 64 пациентов с диагнозом «рак толстой кишки». По словам учёных, чем больше энтотических структур было обнаружено в опухолевой ткани, тем больше в ней было и аномально активированных генов стволовых клеток, определяющих способность формировать метастазы.

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Авторы исследования считают, что энтотические клетки могут быть маркером, позволяющим спрогнозировать характер развития заболевания при некоторых видах опухолей.

«Мы рассмотрели механизм энтоза и варианты гибели энтотических клеток, выдвинули гипотезу о возможных вариантах участия энтоза в формировании и прогрессировании рака, в частности, как благодаря энтозу может происходить очень быстрая эволюция опухолевых клеток, за счёт слияния геномов поглощённой и внешней клеток с формированием агрессивных клонов, например, при воздействии терапии», — пояснил Николай Литвяков.

По словам учёных, полученные результаты в перспективе помогут разработать терапию, направленную на подавление энтоза в опухоли для предотвращения её развития.