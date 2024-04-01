«Клетка в клетке»: российские учёные выявили способность энтоза влиять на развитие онкологии
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Учёные из НИИ онкологии Томского НИМЦ исследовали, как процесс клеточного энтоза — когда одна клетка внедряется в другую — может влиять на развитие онкологических заболеваний. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death Discovery (Q1).
Энтоз часто протекает в злокачественных опухолях. По одной из версий, это связано с тем, что он запускается при бесконтрольном делении клеток и при отделении их от матрикса. Кроме того, спровоцировать энтоз способен дефицит глюкозы в клетках, а также ультрафиолетовое излучение.
После внедрения одной клетки в другую возможны разные варианты развития событий. В одном случае поглощённая клетка гибнет и становится «пищей» для захватившей её клетки, помогая ей выжить. В другом — начинает делиться или же покидает вакуоль клетки-«хозяина».
- Процесс энтоза
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Поскольку энтоз ассоциирован со злокачественными процессами в организме, в научной среде звучат предложения использовать анализ тканей на такие клетки для прогноза развития онкологических заболеваний.
«На сегодняшний день идентифицированы многочисленные механизмы, при которых одна клетка поглощает другую, что приводит к созданию структур «клетка в клетке». Одним из механизмов формирования этих структур является энтоз, который, предположительно, связан с канцерогенезом и опухолевой прогрессией», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, доктор биологических наук, профессор РАН Николай Литвяков.
В новой работе учёные исследовали эти механизмы и прояснили роль энтотических образований — «клеток в клетке» — в развитии раковых заболеваний. Авторы исследования классифицировали разные типы энтоза и выявили, какой стадии развития опухоли характерен каждый из них.
Учёные отмечают, что энтозные процессы могут как сдерживать развитие рака, так и способствовать росту опухоли. Первый сценарий реализуется, когда в процессе энтоза уничтожаются интернализованные опухолевые клетки, что замедляет рост злокачественных тканей.
- Раковая опухоль
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Во втором случае энтозные клетки поглощают опухолевые с низкой злокачественностью и таким образом дают пространство для развития более агрессивных клеточных форм. Кроме того, возможен вариант, при котором часть злокачественных клеток переживает воздействие химиотерапии, спрятавшись в других клетках. Впоследствии такие выжившие клетки становятся стволовыми опухолевыми клетками и вызывают рецидив заболевания.
Специалисты проанализировали частоту возникновения энтоза у 64 пациентов с диагнозом «рак толстой кишки». По словам учёных, чем больше энтотических структур было обнаружено в опухолевой ткани, тем больше в ней было и аномально активированных генов стволовых клеток, определяющих способность формировать метастазы.
Авторы исследования считают, что энтотические клетки могут быть маркером, позволяющим спрогнозировать характер развития заболевания при некоторых видах опухолей.
«Мы рассмотрели механизм энтоза и варианты гибели энтотических клеток, выдвинули гипотезу о возможных вариантах участия энтоза в формировании и прогрессировании рака, в частности, как благодаря энтозу может происходить очень быстрая эволюция опухолевых клеток, за счёт слияния геномов поглощённой и внешней клеток с формированием агрессивных клонов, например, при воздействии терапии», — пояснил Николай Литвяков.
По словам учёных, полученные результаты в перспективе помогут разработать терапию, направленную на подавление энтоза в опухоли для предотвращения её развития.
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