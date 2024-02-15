«Каждый заболевший раком ребёнок должен быть вылечен»: врач рассказал о борьбе с онкологией в России

15 февраля — Международный день детей, больных раком. Пик детской заболеваемости онкологией приходится на возраст два — четыре года, это означает, что возможное появление опухолевых клеток может иметь внутриутробное происхождение. Об этом в беседе с RT рассказал Александр Румянцев, научный руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член президиума РАН, академик РАН. По его словам, основная часть детских онкологических заболеваний подлежит лекарственному лечению, а не хирургическому. Кроме того, он подчеркнул: онкологи придерживаются убеждения, что каждый ребёнок, заболевший раком, должен быть излечен.

— Александр Григорьевич, чем отличаются детские онкологические заболевания от взрослых?

— Пик детской заболеваемости приходится на возраст два — четыре года. Это означает, что первый инцидент, то есть возможное появление опухолевых клеток, может иметь внутриутробное происхождение. Детские опухоли, как правило, имеют генетическое начало. Они отличаются и по своим характеристикам. Половина опухолевых заболеваний у детей представлены опухолями кроветворной иммунной системы. У взрослых эти болезни находятся на пятом-шестом месте в структуре заболеваемости. Опухоли головного мозга и нейробластома (опухоль из симпатических нервных узлов) — 25% случаев среди детей. У взрослых эти заболевания занимают восьмое-девятое место. И остальные 25% опухолей у детей — опухоли почек, костей, мягких тканей и так далее, происходящие из эмбриональных зачатков, и они часто сочетаются с пороками развития.

У взрослых совсем другая структура заболеваемости. На первом месте у мужчин — рак лёгкого, на втором месте — рак желудка, потом кишечника. А у женщин на первом месте — опухоль молочной железы, на втором — опухоли, связанные с женской половой сферой, а на третьем — лёгких и толстого кишечника.

— Могут ли онкологические заболевания иметь врождённый характер? Необходимо ли в этом случае что-то предпринимать в период беременности?

— У нас существует биохимический и ультразвуковой скрининг во время беременности. Кроме того, ещё есть скрининг после родов. В нашей стране в этом году впервые был проведён расширенный неонатальный скрининг (в дальнейшем он будет продолжаться) на 40 заболеваний, часть из которых являются основой для развития детских опухолей, чаще всего иммунной, кроветворной систем. В этом году 1,2 млн новорождённых детей в России прошли расширенный скрининг. В общей сложности из этой группы 125 детей были выявлены с первичными иммунодефицитами, и самым тяжёлым из них по прогнозу — до того, как развилось заболевание или расстройство, в том числе онкология, — была проведена трансплантация. 30 детей получили трансплантацию костного мозга в первые три месяца. Если появляются данные УЗИ, что у ребёнка может развиваться опухоль, то сразу же после родоразрешения он на третьи-четвёртые сутки поступает в онкологическую службу, где проводится комбинированное лечение.

— Как формируются детские онкологические заболевания и передаются ли они по наследству?

— У детей иммунная система развивается в течение длительного периода времени как внутриутробно, так и после рождения. И она определяет его устойчивость к факторам внешней среды. Именно в этой системе в первую очередь могут быть врождённые ошибки иммунитета. То же касается головного и спинного мозга, потому что нервная система имеет развитие, именно в ней происходят определённые виды поломок. Поэтому, когда родители пытаются установить семейный характер опухоли, это неадекватно. Другое дело, что есть люди, у которых наследуются иммунные дефекты, дефекты контроля опухолевого роста. Именно в этой категории пациентов часто встречаются опухолевые заболевания.

Передаётся не рак, а то, что называется системой контроля за ошибками, которые происходят у ребёнка во все периоды жизни как внутриутробно, так и после рождения.

— Можно ли с помощью мер профилактики избежать развития онкологического заболевания?

— Существует мнение, что с помощью профилактических мер, связанных с питанием, чистой водой, едой, гигиеническими условиями и так далее можно предупредить развитие онкологического заболевания. Но я думаю, что нет. Пока не разработаны генетические методы определения опухоли, это сделать сложно. Сейчас у взрослых есть целый ряд выделенных генетических маркеров, которые могут быть проведены в виде ежегодного скрининга. У детей эти маркеры не работают, потому что у детей совсем другая структура онкологических заболеваний. Для детей в какой-то степени маркерами являются неонатальный скрининг на генетические заболевания и иммунодефициты, динамическое наблюдение и диспансеризация, которые проводят педиатры.

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— Как в России организована система оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями?

— Сегодня выздоровление онкологических пациентов в России составляет примерно 85% для всех видов опухолей. А для таких, как острый лимфобластный лейкоз, злокачественная лимфома, гистиоцитоз, превышает 90%. Замечу, что эта система оказания помощи бесплатная. Мы делаем сегодня примерно 800 и более трансплантаций костного мозга в восьми центрах детского профиля.

В последнее пятилетие построено пять центров детской гематологии, онкологии, которые имеют все инструменты для лечения пациентов, включая трансплантацию костного мозга. В Казани, Уфе, Воронеже они открыты, и до 1 июня 2024 года планируется ввести в строй центры в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Таким образом, мы к 2025 году выйдем на основной показатель, к которому стремимся, — это примерно 1,5 тыс. трансплантаций костного мозга в год. Поскольку трансплантация костного мозга является основным методом лечения опухолей кроветворной иммунной системы у детей, подростков и взрослых.

— Как определить онкологию на ранней стадии у детей? Существуют ли общие симптомы начала заболевания?

— Чаще всего родители обращают внимание на слабость, вялость, недомогание у ребёнка. Реже они обращают внимание на увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Как только есть какие-то жалобы со стороны ребёнка, поведенческие или другие, как правило, родители обращаются к педиатру. Педиатр начинает своё исследование с общего анализа крови, он служит ориентиром для установления диагноза почти у 50% пациентов. Так что у нас ранняя диагностика этого заболевания.

Также по теме «Стражи генома»: российские онкологи — о причинах раннего развития рака и методиках лечения По данным международной исследовательской группы, за последние 30 лет заболеваемость онкологией резко выросла среди людей младше 50...

— Должен ли ребёнок знать о своём диагнозе?

— В обязательном порядке. Только не в пессимистической форме, настраивающей ребёнка на неблагоприятный исход, а в оптимистической форме, в рамках которой врач, родители, медицинский персонал, психологи и педагоги, все вместе побеждают рак.

— Какое лечение получают дети при онкологии?

— Это химиопрепараты, иммунотерапия, трансплантация. Ядерная медицина, лучевая терапия, фотонная и протонная, это комплексное лечение рака, которое оптимизировано и имеет несколько специальных направлений.

Основная часть онкологических заболеваний детей имеет лечение лекарственное, то есть консервативное, не хирургическое. Поэтому 50% онкологических заболеваний кроветворной и иммунной системы вообще не видят ножа.

Что касается опухолей головного мозга, участниками процесса становятся восемь специалистов разных специальностей для того, чтобы такого пациента излечить. Например, если к нам поступает ребёнок с опухолью костей, чаще всего это остеогенная саркома, мы проводим в течение шести месяцев интенсивнейшую химиотерапию для того, чтобы уничтожить основную часть опухоли и предупредить рецидивы. И когда мы опухоль доводим уже до полного практически уничтожения, то проводим органосохраняющую операцию, удаляя остатки опухоли в кости, сохраняя полностью конечность. А не наоборот. Если мы начнём с хирургического лечения, то мы получим отдалённые рецидивы, в том числе метастазирование в лёгкие, и потеряем ребёнка.

— Есть ли необходимость после постановки диагноза продолжать лечение в региональных больницах, либо же необходимо ехать в столицу?

— У нас 84 центра в каждом регионе, и дети могут получать лечение в каждом регионе. Но дети с особенно тяжёлым заболеванием, с некоторыми резкими формами заболевания, госпитализируются в федеральные центры, где проводится основной вид лечения. Есть центры, которые проводят экспериментальное лечение, абсолютно новое, например, генно-инженерными препаратами. Центр имени Димы Рогачёва — единственный в стране, который проводит лечение у тех пациентов, которым помочь нельзя ничем, которые не отвечают на все виды лечения, с помощью генно-модифицированных Т-лимфоцитов, так называемая CAR-T терапия. Наши специалисты в течение шести лет ведут эту работу в России. Это штучное дело, которое требует специальной подготовки, клеточных препаратов, генно-терапевтических, проведения в определённых условиях, защищённых... Мы эту терапию проводим. CAR-T является точкой экстра-класса в мировом онкологическом процессе.

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— Какой рак на сегодняшний день неизлечим среди детей?

— Есть некоторые виды опухолей, которые пока плохо поддаются лечению. К ним относятся, в первую очередь, целый ряд опухолей головного мозга, в частности, глиальные опухоли (опухоли центральной нервной системы).Есть опухоли из симпатических нервных узлов, генерализованная распространённая нейробластома с высокими факторами риска, которая тоже плохо лечится. Опухоли не поддаются лечению, потому что не выявлена причина развития, тот генетический дефект, который присутствует в них. Если он будет выявлен, мы сможем их лечить. Но поскольку мы достигли фактически 85% уровня выздоровления, а для большинства опухолей более 90%, то количество неизлечимых — это те, которые очень поздно диагностируются с выраженным генерализованным эффектом, или это тяжёлые осложнения, которые возникают у опухолевых больных, которые не удаётся вовремя вылечить. Как правило, это тяжелейшие инфекционные осложнения, которые не позволяют проводить системное лечение.