Путин: федеральный проект помог чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях
- РИА Новости
Открывая 2 февраля по видеосвязи онкологические центры в нескольких регионах, Путин подчеркнул, что сделано немало, и определённые позитивные тенденции, по его словам, уже заметны.
«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность — снижается», — заявил президент, добавив, что важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи.
Ранее итоги федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями подвёл врач-онколог Тигран Геворкян.