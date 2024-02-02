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Путин: федеральный проект помог чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях

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Федеральный проект «Борьба с онкозаболеваниями», который действует в России с 2019 года, помог чаще диагностировать недуг на ранних стадиях. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Путин: федеральный проект помог чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях
  • РИА Новости

Открывая 2 февраля по видеосвязи онкологические центры в нескольких регионах, Путин подчеркнул, что сделано немало, и определённые позитивные тенденции, по его словам, уже заметны.

«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность — снижается», — заявил президент, добавив, что важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи.

Ранее итоги федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями подвёл врач-онколог Тигран Геворкян.

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