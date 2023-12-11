RT в Telegram
Подпишись

Врач Геворкян подвёл итоги федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями

Короткая ссылка
Врач-онколог, заместитель директора по реализации федеральных проектов ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член общества RUSSCO Тигран Геворкян рассказал об итогах запущенного в 2019 году федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Врач Геворкян подвёл итоги федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями
  • Gettyimages.ru

Проект рассчитан до конца 2026 года, но в его рамках уже произошли радикальные изменения во всех разделах онкологии, поделился специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В первую очередь он отметил создание ЦАОП (центров амбулаторной онкологической помощи), покрывающих потребности пациентов из разных регионов страны в первичной медико-санитарной помощи. Наряду с этим открываются и первичные кабинеты онкологической помощи.

«На эти цели государство выделяет дополнительно 140 млрд рублей ежегодно, что суммарно позволяет онкологическим больным получать медицинскую помощь в рамках ОМС более чем на 330 млрд рублей ежегодно», — сказал Геворкян.

Также, по его словам, в настоящее время происходит оснащение медицинских организаций онкологического профиля и укрепление инфраструктуры (строительство новых онкоцентров и корпусов).

Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить