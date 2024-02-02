Онкологи прокомментировали возможность роста заболеваемости раком к 2050 году

Опрошенные RT онкологи прокомментировали информацию о том, что Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) ожидает роста онкологических заболеваний в мире с 20 млн новых случаев в год в 2022 году до 35 млн к 2050 году. Эти оценочные данные представило входящее в систему ВОЗ Международное агентство по изучению рака (МАИР).

Хирург, онколог, радиолог, заслуженный врач России Андрей Коржиков подчеркнул, что прогнозам ВОЗ «надо верить», поскольку они берутся «не из воздуха», а составляются на основе серьёзных наблюдений, исследований и сравнений.

«Мы отмечаем рост онкологических заболеваний и по возрастным категориям, и по нозологическим формам», — рассказал Коржиков.

Специалист порекомендовал «вовремя обследоваться».

Как пояснил онколог Дмитрий Шабанов, с каждым годом увеличивается масштабность исследований по выявлению рака и по его лечению, число препаратов, оборот оснащения больниц и специализированных онкологических центров.

По его словам, также в ходе диспансеризаций впервые выявляется рак на ранних стадиях у пациентов, которые подлежат лечению.

«Я думаю, что выявляемость может вырасти, но не настолько, а число законченных случаев (лечения онкологических заболеваний. — RT) должно быть больше», — пояснил врач.

По прогнозу эксперта рынка НТИ «Хелснет», сооснователя биотехнологической компании «Генная Хирургия» Максима Кокшарова, к 2050 году, заболеваемость, действительно, может вырасти, но это связано, в первую очередь, с увеличением продолжительности жизни.

«При этом несмотря на то, что будет рост заболеваемости, можно ожидать, что к 2050 году появятся новые виды терапии, будут известны новые механизмы борьбы с раком. Иммунная и клеточная виды терапии станут более доступны. К тому же сейчас активно изучается микроокружение опухолей, поэтому в будущем нам, скорее всего, будут доступны новые мишени. Стоит также ожидать расширения линейки лекарств, которые будут эффективны в борьбе с раком. Всё это в любом случае повысит благоприятные прогнозы для пациентов», — заявил он.

Вероятно, рак к 2050 году станет хроническим заболеванием, с которым можно будет жить и которое можно будет контролировать, предположил собеседник RT.

«Кроме того, уже сейчас очень бурно развивается ранняя диагностика, которая позволяет диагностировать рак и начать лечение на ранних этапах, что также значительно повышает вероятность благоприятного прогноза. И есть все предпосылки ожидать, что диагностика станет ещё точнее. В России бурно развиваются разные виды терапии. Например, CAR-T терапия и иммунная терапия. Государство выделяет большое количество денег на борьбу с раком, что позволяет разрабатывать новые инструменты для борьбы с болезнью и делать современную терапию доступнее для пациентов», — заключил Кокшаров.

Ранее, как сообщало ТАСС, Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) ожидает роста онкологических заболеваний в мире с 20 млн новых случаев в год в 2022 году до 35 млн к 2050 году.

Отмечается, что среди ключевых факторов роста заболеваемости названы табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.