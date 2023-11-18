Онколог Иванов: ИИ позволяет точно определить размеры и структуру опухоли

Онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.

«Основная сложность диагностики заключается не в обнаружении злокачественного процесса, а в выявлении его фенотипа, и искусственный интеллект способен его увидеть и распознать. Дифференциальная диагностика образования, предположительная оценка исходов, прогнозирование ответа на терапию — подход к лечению рака становится более индивидуальным», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект играет ключевую роль в повышении эффективности диагностических и лечебных процедур в онкологии на всех этапах.

По словам врача, ИИ способствует более быстрой и качественной обработке данных при исследованиях, обеспечивая тем самым улучшенные диагностические изображения.

«Используя алгоритмы, ИИ точно определяет размеры и структуру опухоли, её расположение относительно других тканей и выявляет множественные поражения, продвигаясь к неинвазивным методам обследования (без нарушения целостности тканей организма). Нейросети анализируют клинические данные (анамнез, диагностические снимки, патогистологические заключения, информация о биомаркерах), чтобы оценить уровень риска опухоли и вероятность её роста», — добавил специалист.

На основе медицинских данных ИИ предсказывает продолжительность жизни пациентов и реакцию на иммунотерапию, а также может предварительно оценить остаточную опухоль перед операцией, заявил собеседник RT.

При этом Иванов подчеркнул, что внедрение инновационных методов и технологий в медицину несёт в себе определённые риски. Кроме того, полная замена человека машиной пока не представляется возможной.

«Даже если алгоритмы ИИ будут участвовать в постановке лечения, врач будет осуществлять окончательный контроль, утверждать и при необходимости корректировать план лечения. Кроме того, важно, чтобы новейшие технологии были доступны всем, чтобы передовое лечение было не только эффективным, но и общедоступным. С улучшением алгоритмов и использованием обширных наборов данных искусственный интеллект становится всё более продвинутым помощником в медицинской практике», — заключил Иванов.

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