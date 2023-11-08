Врач Исакова назвала категории людей, которым не рекомендуется есть острую пищу

Врач-онколог Суна Исакова рассказала в беседе с RT, что периодическое употребление острых блюд не приведёт к росту проблем с ЖКТ. Однако она посоветовала включать в рацион большое количество свежих овощей, фруктов и ограничить потребление соли.

По мнению врача, для начала необходимо понять, как действует острая пища на желудок.

«Капсаицин — вещество, которое вызывает ощущения жжения и боли, не оказывает повреждающего действия на ткани ЖКТ. Он связывается с болевыми рецепторами, в ответ на боль расширяются сосуды, увеличивается выработка слюны и слизи, возникает слезотечение, тошнота, рвота — это защитные реакции организма. Все эти симптомы не имеют долгосрочных последствий для организма», — объяснила специалист «СберЗдоровья».

Если говорить про высокие показатели заболеваемости раком желудка, например, в Корее, где популярна острая пища, то это напрямую не связано с диетическими факторами, заявила Исакова.

«Скорее всего, основная причина заболеваемости — высокий процент инфицирования бактерией хеликобактер пилори, которая обитает в желудке. На сегодняшний день имеется достаточно данных, подтверждающих значимую роль бактерии в развитии рака желудка», — подчеркнула эксперт.

Однозначной взаимосвязи между частым употреблением острой пищи и раком желудка нет, но предположительно негативные последствия связаны с высоким содержанием соли в этих блюдах и долгой обжаркой, пояснила врач.

По её словам, не рекомендуется употреблять острую пищу людям с воспалительными заболеваниями кишечника, синдромом раздражённого кишечника, язвой желудка и рефлюксной болезнью, целиакией и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы, чтобы избежать обострения.

«Для уменьшения риска инфицирования бактерией хеликобактер пилори, стоит соблюдать следующие профилактические меры: тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи. Членам семьи, у которых есть симптомы, возможно, ассоциированные с бактерией, рекомендуется пройти дообследования и полноценное лечение при обнаружении инфекции», — рассказала эксперт.

Для профилактики заболеваний ЖКТ, помимо здорового питания, также следует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, уменьшить в рационе жареное и копчёное красное мясо, своевременно обращаться к врачу при наличии боли в желудке, нарушении стула, изжоги, а также необходимо лечить неонкологические заболевания ЖКТ при их выявлении, заключила собеседница RT.

Ранее врач-оториноларинголог Марина Евсикова рассказала в беседе с RT, в чём заключается опасность сухого воздуха в помещении.