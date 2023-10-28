Врач Евсикова рассказала, в чём опасность сухого воздуха в помещении

Врач-оториноларинголог Марина Евсикова рассказала в беседе с RT, в чём заключается опасность сухого воздуха в помещении. Как подчеркнула эксперт, влажность воздуха напрямую влияет на состояние слизистых оболочек человека.

«Сухая слизистая в большей степени подвержена воздействию вирусов и бактерий», — объяснила специалист «СберЗдоровья».

По её словам, при недостаточно влажном воздухе слизистые верхних дыхательных путей становятся сухими.

«Корочки, образующиеся в носу, нарушают нормальное дыхание, вызывают дискомфорт и желание убрать их. Особенно это неприятно может быть детям, которые будут активно ковырять нос, что является риском кровотечений», — заявила собеседница RT.

В норме слизистая оболочка верхних дыхательных путей влажная и слизь, находящаяся на её поверхности, выполняет защитную функцию, отметила врач.

«При ОРВИ происходит более интенсивное выделение слизи, и если окружающий воздух сухой, то она будет становиться густой, самоочищение верхних дыхательных путей замедляется, а процесс выздоровления может затягиваться», — предупредила специалист.

Оптимальный уровень влажности в помещении составляет 45—60%, измерять его необходимо с помощью специальных приборов — гигрометров, пояснила она.

«Важен и температурный режим — он не должен быть выше +24 °С. В некоторые увлажнители для домашнего использования уже встроены фиксирующие датчики. Но если прибор работает, а сухость в носу сохраняется, то, скорее всего, увлажнитель недостаточно мощный и стоит его заменить», — посоветовала эксперт.

Однако не стоит допускать сочетания высоких влажности и температуры воздуха в помещении, иначе возможен риск развития грибковой инфекции, предостерегла Евсикова.

Для улучшения состояния слизистых в отопительный сезон, помимо контроля влажности воздуха, врач рекомендует проводить аккуратный туалет носа с изотоническим солевым раствором не чаще одного-двух раз в день.

«Если корочки и сухость продолжат беспокоить, следует обратиться к врачу», — заключила собеседница RT.

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