Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

Врач-кардиолог Ирина Пермикина рассказала в беседе с RT, как контролировать хронические заболевания осенью.

По словам врача, чаще всего осенью у россиян обостряются сердечно-сосудистые, респираторные заболевания и ментальные расстройства.

Хронические заболевания нельзя вылечить раз и навсегда, но их можно контролировать и достичь стойкой ремиссии — состояния, когда болезнь не прогрессирует и никак себя не проявляет, пояснила специалист «СберЗдоровья».

«До 70% населения чувствительны к сезонным изменениям. Так, например, многим пациентам с гипертонией — повышенным артериальным давлением — приходится корректировать схему лечения, когда температура воздуха меняется. Важно регулярно измерять артериальное давление вне зависимости от самочувствия, чтобы вовремя зафиксировать его скачки и принять меры», — отметила Пермикина.

Кроме того, осень и зима традиционно считаются сезонами простуды и гриппа.

«Давно доказана связь между гриппом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А результаты многочисленных исследований демонстрируют важность профилактики гриппа и простуды для пациентов с болезнями сердца. Речь идёт в первую очередь о ежегодной вакцинации против вируса гриппа. Она помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 59%», — заявила доктор.

Так называемая сезонная депрессия — ещё одна причина обострения хронических заболеваний. У такого состояния есть более научное название — «сезонное аффективное расстройство», или SAD. Это подтип депрессии, когда угнетённое эмоциональное состояние возникает эпизодически, вероятно, из-за недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина — гормона сна.

«Часто SAD появляется осенью, и некоторых людей апатия не покидает до весны. Всё это негативно сказывается не только на психическом, но и на физическом здоровье. Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — порекомендовала собеседница RT.

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