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В Сочи арестовали гулявшего с мёртвым дельфином мужчину

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Жителя Московской области, которые находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержали в Сочи с тушей мёртвого дельфина, мужчина арестован.
В Сочи арестовали гулявшего с мёртвым дельфином мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что правоохранители обнаружили в соцсети видеоролик, на котором мужчина забрал с пляжа тушу мёртвого дельфина и занёс её в подъезд жилого дома.

«Оперативники установили его личность и выяснили, что 40-летний житель Московской области находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков... Задержанный заключён под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолёт в аэропорту Сочи.

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