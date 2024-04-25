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В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь самолёт

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Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь самолёт в аэропорту Сочи.
В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь самолёт
  • Gettyimages.ru
  • © JanPietruszka

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным ведомства, 23 апреля мужчина, находясь в салоне воздушного судна авиакомпании «Россия», сообщил экипажу судна «заведомо ложные сведения о том, что в его сумке находится тротил и что он «всё взорвёт».

«Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который проник на борт самолёта и устроил дебош.

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