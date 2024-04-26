Relevo: «Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» рассматривал главного тренера «Барселоны» Хави в качестве кандидата на замену Эрику тен Хагу.

По информации Relevo, руководство английского клуба успело связаться представителем испанского тренера. Но переговоры были прекращены после того, как Хави объявил о решении остаться в «Барселоне».

Специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании по футболу, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона, но позже решил остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти назвал верным решение Хави остаться в «Барселоне».