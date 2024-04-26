RT в Telegram
Подпишись

Relevo: «Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» рассматривал главного тренера «Барселоны» Хави в качестве кандидата на замену Эрику тен Хагу.

По информации Relevo, руководство английского клуба успело связаться представителем испанского тренера. Но переговоры были прекращены после того, как Хави объявил о решении остаться в «Барселоне».

Специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и уже во втором сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании по футболу, а также помог завоевать Суперкубок страны. В начале нынешнего года наставник заявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона, но позже решил остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти назвал верным решение Хави остаться в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить